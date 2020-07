"¿Messi? No tengo ninguna duda de que renovará"

La palabra de Bartomeu en el Barcelona es prácticamente sagrada. El presidente del club azulgrana habló sobre el futuro más inmediato de la institución y sobre uno de los temas que más preocupa a los 'culés', Leo Messi.

El máximo mandatario del Barcelona aseguró que el '10' seguirá en el club. "Ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará", explicó en 'Mundo Deportivo'.

Sin embargo, la renovación de Messi no es la más prioritaria para Bartomeu. "Para mí es la de Ter Stegen. No solo por su calidad, sino por su personalidad. Es un puntal del vestuario y del futuro", afirmó.

Otro de los nombres propios es el de Luis Suárez, del que dijo que tiene un "contrato que según el número de partidos que juegue, automáticamente renueva para la temporada 2021-22". Su sustituto, en principio, iba a ser Lautaro Martínez, pero confirmó Bartomeu que "el tema está parado", a la vez que descartó a Neymar: "Si no vienen de intercambio de futbolistas, es muy difícil que vengan".

Elecciones en 2021

Confirmó Josep Maria Bartomeu que no se plantea convocar elecciones antes de tiempo. "Haré lo que toca por estatutos. Sería una irresponsabilidad de esta junta en una situación de crisis por la pandemia que afecta al Barça y a los grandes clubes. Hay que tomar muchas decisiones para garantizar en el futuro la sostenibilidad", explicó.

Además, Bartomeu apuesta por alguien de la casa para su sucesión. "Si viniera gente nueva, desconocería cómo van las cosas. Ahora, con esta pandemia, hay que tener la tranquilidad de hacer un buen trabajo para ser sostenibles", añadió.

Sobre el caso de las redes sociales, el presidente del Barcelona confirmó que "no ocurrieron cosas que pensaba que no ocurrían". "Nadie metió la mano en la caja, nadie hacía mensajes contra los jugadores, los precios eran de mercado y sobre todo no hay ningún tipo de corrupción. Por eso estoy muy tranquilo", firmó.

Asimismo, aseguró Bartomeu que ingresará el Barcelona "un 30% menos por el COVID-19". "Si alguien piensa que la pandemia no afecta al Barça, está equivocado. Es el club europeo que ingresa más dinero y el que se ve más afectado. Eso hace que este mercado sea complejo. Por eso no podemos pedir a los jugadores que adecúen sus salarios a los nuevos ingresos y además invirtamos en jugadores", explicó.

'Caso Fuenlabrada', vuelta de LaLiga y el VAR

Uno de los asuntos más tratados tras la vuelta de la competición ha sido el VAR. Bartomeu reiteró su opinión de semanas atrás. "Los árbitros han hecho autocrítica. Que lo admitan es bueno, claro que habrá errores, pero no hay un VAR a la altura de la Liga", dijo.

"El VAR es una herramienta muy poderosa y en situaciones iguales o similares han tenido diferentes decisiones en distintos partidos. Es el agravio comparativo. Ha mejorado el arbitraje, pero hay un camino a recorrer", aseveró un Bartomeu que no está seguro de la llamada del Madrid a Las Rozas: "Imaginen que cada presidente llamara a Rubiales si hubiera algo que no le gusta...".

Aseguró Bartomeu que la vuelta de LaLiga se debía a que "había un tema social y económico", aunque al Barcelona "no ha beneficiado ni perjudicado". "Dentro de lo que permite la normativa vigente creando espacios limpios y seguros, debe volver la gente con ciertos porcentajes y distancias", firmó.

Uno de los temas más candentes ha sido el 'caso Fuenlabrada', con 28 positivos en el club madrileño. "Este tema debe estudiarse y preguntar con profundidad. Leo muchas cosas sobre Tebas y su familia y deseo que no sean ciertas, porque si no habría un problema ético que debe solucionarse", explicó.

"Hay que llegar a las últimas consecuencias y si ha habido algunas situaciones, deberían tomar medidas todos los clubes. Todos hemos sido muy responsables cuidando la salud de todos y si alguien no ha seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias y se ha equivocado, hay que llegar hasta el final", sentenció Bartomeu.