"Messi no tiene miedo, si le doy una patada vuelve a por otra"

El central de Palmeiras ha explicado, en una entrevista concedida al diario 'Olé', cómo es medirse a Leo Messi sobre el terreno de juego. Felipe Melo ha destacado la combatividad del argentino.

Así lo aseguró el zaguero brasileño, recordando cómo es enfrentarse a él. "Jugué mucho contra él, no es de hablar mucho en los partidos. Es especial porque si le doy una patada se levanta y viene a por otra patada. No tiene miedo", afirmó.

"Está entre los tres mejores de la historia. No tiene miedo. Me llevaré para mi historia el partido en Rosario con la Selección, ante Argentina, ganamos 3-1 y no le dejamos hacer nada a Leo. Podré decir a mis nietos que pudimos parar a Messi", añadió al respecto Felipe Melo.

También se refirió al rumor que le coloca próximamente en Boca, el cual negó. "He visto hablar, se enojaron porque 'éste quiere jugar en Boca'. Yo no quiero salir de Palmeiras", respondió Melo.

"Cuando llegué no amaba a Palmeiras. Quiero mejorar mi historia en el fútbol, amo el club. Tuve un problema con un solo entrenador en 36 años de vida, apenas con un entrenador, en Palmeiras, y por eso casi salgo. Y aquí todo el club, los jugadores, se quedaron conmigo", continuó diciendo.

Para él, ese episodio lo cambió todo. "En el momento más difícil ves quién te quiere, y vi que Palmeiras me quería muchísimo. Así digo que hoy es mucho más fácil defender a Palmeiras porque amo al club", añadió.

"Entonces, de Boca hablo porque es una pasión argentina, pero en la Libertadores soy de Palmeiras. Ahora es más fácil. Hablo no porque quiero jugar, pero hablo menos porque la gente se enojó", dijo, a continuación, siguiendo con su explicación.

Siente que sus palabras se juzgan siempre con especial dureza. "Habla Felipe aquí en Brasil y la cosa es como una bomba. Pero nunca hablé con Boca, he visto que Beraldi dijo que igual quería llevar a Felipao y Felipe Melo, pero nunca hablé con Boca Juniors", aseguró.

"Uno, porque tengo respeto y cariño a Palmeiras. Y a la pregunta, digo que nunca me llamó Riquelme; lo que va a pasar mañana yo no lo sé. Yo intento hacer en el presente lo mejor porque no se sabe qué va a pasar mañana", dijo, para finalizar, el zaguero brasileño.