"Messi nunca me pidió que echara al entrenador"

En declaraciones a 'The Telegraph', Abidal ha repasado algunos aspectos que han marcado su trabajo en 'Can Barça' desde la secretaría técnica. Y ha hablado sobre Neymar, quien estuvo cerca de regresar al Camp Nou.

"Diez días antes del final del período de fichajes, fui a París para hablar con Leonardo (director deportivo del PSG). Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar. Necesitábamos un atacante y cuando Neymar estaba en Barcelona era increíble", empezó explicando Abidal.

Señaló que "era la posición necesaria en ese momento", la del brasileño: "El equipo necesitaba un verdadero extremo. El presidente decidió fichar a Griezmann. Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, por lo que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió".

Sobre Messi, trató de despejar la polémica por aquellas declaraciones suyas donde criticaba al vestuario del Barcelona por falta de intensidad. "En mi opinión, el equipo necesitaba entrenar más duro. En mi tiempo con Guardiola, era '¿quieres lo mejor? Ok, tienes que entrenar como los mejores. Lo ganarás todo, sólo si haces el trabajo durante la semana'. Solo dije esto, nunca que los jugadores quisieran deshacerse del entrenador", dijo.

Y desveló que habló "personalmente" con Messi. "Tuvimos una conversación fuerte, pero puedo aceptarla. No hay problema porque hay que ser transparente. Estaba muy cómodo porque era el único jugador que me hablaba así, el único. Respeto eso. También entiendo que Messi es el capitán y quería defender a la plantilla, pero nunca dije que Messi me hubiera dicho que echara al entrenador. Nunca", zanjó.

Abidal también habló claro de su relación con Bartomeu y ese momento donde Valverde fue renovado pese a las numerosas críticas. "En diciembre de 2018, tras un análisis completo del técnico, la plantilla y el equipo, le recomendé que cambiásemos a Ernesto Valverde, le dije al presidente 'creo que esta es la decisión que hay que tomar ahora'. Y me dijo 'no, no es fácil'. Tomó la decisión de renovar el contrato del entrenador dos meses después, lo contrario de lo que yo había sugerido", subrayó.

"Por supuesto, acepté la decisión y seguí dando al entrenador todo mi apoyo, pero fue un poco extraño para mí. Cuando prescindimos de Valverde, en mi lista estaban Pochettino, Setién, Allegri y Xavi Hernández, pero mi primera opción era Pochettino", concluyó el ex secretario técnico azulgrana.