"¿Messi o Pelé? Entonces los porteros no llevaban ni guantes..."

Hace meses que el Kun Agüero le tiene tomado el gusto a hacer 'streaming' en Twitch. Y el argentino, elocuente como es siempre, se suelta aún más cuando habla con Ibai Llanos y para sus seguidores.

Esta semana, el delantero del Manchester City dejó otra de sus perlas mientras hablaba de uno de los eternos debates, quién es el mejor de la historia. ¿Messi, Maradona, Pelé, Cruyff, Cristiano Ronaldo...?

Mientras jugaba al Among Us con Ibai, ReventXz, Cristinini y otros 'streamers' e incluso el trapero Kidd Keo, salió a colación esta pregunta tirada por su compañero de selección Leo Messi y Pelé. Y para Agüero, no hay debate posible.

"Yo a Pelé ni le vi jugar", arranca Sergio Agüero, que añade que "los porteros entonces no llevaban ni guantes", en referencia a los años 70 en los que Pelé jugaba al fútbol en Brasil.

"Es bueno, sí, pero no le vi jugar", terminó reconociendo el delantero, quien dejaba así claro que no se puede hacer ninguna comparación entre Messi y el astro brasileño, que cumplió 80 años el pasado 23 de octubre.