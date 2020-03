'Messi parece un ex jugador, en los partidos importantes desaparece'

Hugo Gatti no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar a cualquier jugador. Tras la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en el 'Clásico' de Liga volvió a demostrarlo.

En el programa de televisión 'El Chiringuito', el ex portero argentino criticó duramente la actuación de Leo Messi en el Santiago Bernabéu: "Ganó bien el Madrid y se acabó. El Barcelona estaba cagado en la cancha y el Madrid no. Messi es el mejor del mundo, pero cuando tiene que aparecer en un partido grande no aparece. Y a mí me duele decir esto porque es argentino y porque lo quiero".

Y añadió sin contemplaciones: "Cuando Messi parece un veterano, también decilo, campeón. Parece un ex jugador de fútbol últimamente, pero como es Messi, le sobra, porque acá se marca liviano, pero ahora es un ex jugador de fútbol, así concreto".

Pero el 'Loco' Gatti tuvo mucho más para el delantero rosarino: "Ha perdido velocidad en el mano a mano, está vencido mentalmente, su cara es triste normalmente; pero está más triste, no contagia nada. Va perdiendo 2-0, si gana, gana la Liga; gritá algo. Como es él, es un ex jugador. No está, la pelota que le quedó, que le tapa Courtois, en otro momento hace pim y entra. Se apuró porque está inseguro".

Finalmente, el ex jugador argentino quiso aclarar que no tiene nada en contra del capitán azulgrana, pero eso no evitó que volviera a criticarlo: "No tengo nada con Messi. Él, en el jardín de su casa, que es el Camp Nou, y contra ciertos equipos, parece Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano. Pero hace cuatro días jugó contra el Nápoles y no tocó el balón".

"Cuando la agarra de vez en cuando te deja solo porque es un fenómeno. Hay que darle una inyección para que levante. Si Argentina piensa en Messi para que dentro de tres años la levante, mal asunto. El tiempo será testigo", sentenció.