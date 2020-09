"¿Messi? Por el chat del equipo no se hablaba nada de eso"

Fede Valverde se convirtió en una pieza indiscutible en el Real Madrid durante la pasada temporada y ya es un jugador blindado por el equipo blanco a sus 22 años. En una entrevista en 'El Mundo' ha contado cómo es su familia, entre otros temas.

"Éramos una familia luchadora y no teníamos los recursos para ver los partidos europeos. A veces no nos llegaba el dinero y una vez que tuvimos el dinero, me acuerdo de estar todo el día mirando fútbol de cualquier país", recordó.

Fede Valverde explicó lo que sintió al dejar su barrio en Montevideo: "Vosotros lo veis normal todo, pero para mí había cosas excelentes. La gente es educada, te recibe bien y hay seguridad en las calles. Yo lo valoro porque vengo de un país donde la seguridad no es muy buena y donde sales a pasear y no sabes si te puede pasar algo. Es un primer mundo".

El uruguayo contó que pidió a sus padres que dejaran de trabajar cuando él empezó a ganr más dinero. "Era mi objetivo y es el premio que se merecían después de todo lo que han luchado", continuó.

En cuanto a temas como la patada a Morata en la Supercopa, el charrúa aseguró que hubiera hecho otra cosa antes de darle la patada: "No me daba para más y es fútbol. Luco por mi equipo y haré lo que sea por este escudo".

Sobre Leo Messi y la situación que atravesó hace ya unos días, Fede Valverde dijo que en el chat del Real Madrid no se ha hablado nada de eso: "Estábamos de vacaciones".

Para finalizar, Valverde reveló que Zidane le ha pedido que se suelte más y que "juegue con confianza". "Me pide que arriesgue más", concluyó.