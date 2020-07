"Messi renovará seguro"

A pesar de estar inmerso en plena pelea por el título, el Barça ya piensa en el futuro y en el seno del club no contemplan una salida de Messi en 2021.

Recordemos que 'El Larguero' apuntó hace unas semanas que el argentino estaba meditando cumplir su contrato para luego abandonar el club.

No obstante, Bartomeu, que ya lo dejó claro hace unos días, volvió a insistir en este tema y afirmó en 'TV3' que Leo seguirá en la entidad 'culé'.

"Encaja en lo que el Barça quiere hacer los próximos años. Su contrato acaba en junio del año que viene y está en plena forma para jugar dos o tres años más. Renovará seguro", espetó el presidente.

Asimismo, el máximo mandatario azulgrana continuó en la misma línea: "No tengo duda de que continuará. Nuestra relación es fluida y no está enfadado. Lo que pasó en la rebaja de sueldos es que algunas personas de dentro del club hablaron demasiado, pero ahora ya no están".

Por otra parte, Bartomeu habló de Setién. "Llevará el equipo en lo que resta de Liga y Champions. Nuestra voluntad es la de cumplir el contrato y que esté la próxima temporada. Cuando le fuimos a ver a su casa fuimos para planificar el futuro", comentó.

En relación a Xavi, esto es lo que dijo: "Será entrenador del Barça antes o después. Está capacitado para ello. Tiempo al tiempo, pero reitero que no buscamos entrenador".

Por último, el presidente 'culé' se refirió a la polémica generada con el VAR. "No ha hecho la Liga más difícil para el Barça. Sí que es un VAR que debería estar más a la altura de lo que es esta Liga. Es cierto que ha habido una serie de decisiones que han beneficiado concretamente a un rival. Solo queremos que el protocolo sea más claro", concluyó.