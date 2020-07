"Messi representa más al Barça que Bartomeu"

Menotti es uno de los héroes de la historia del fútbol argentino. Voz autorizada, se atrevió a hablar del furturo de Leo Messi, al que ve muchos años en el Barcelona, y salió a defenderlo ante las críticas.

"Creo que van a llegar a un acuerdo. No encuentro motivos por los que el Barça no le ofrecería una renovación de contrato. Messi representa más al Barcelona que Bartomeu. No es un problema económico. Compraron a Griezmann, la verdad ques que no lo podría entender", dijo Menotti en 'TyC Sports'.

Analizó el ex técnico de la 'Albiceleste' lo que le ocurre al Barcelona. "Hay una realidad en el equipo y es que no encuentra las formas, el funcionamiento. Hay un montón de cambios y eso no ayuda. Messi se siente más solo, más obligado a ganar los partidos él, algo que ya ha hecho muchísimas veces", explicó.

"No lo tratemos como si tuviera 50 años. No digo que 18, pero está igual que hace cinco años. No ha tenido lesiones, se prepara bien. No sé si ahora estará al 100% por todas las dificultades que se viven. Los jugadores profesionales se siguieron entrenando, pero no ensayando. No es lo mismo", aclaró.

Por último, habló Menotti del Messi de Argentina. "Cuando viene aquí es feliz. Nadie puede negar su éxito también en nuestro país. Sin él no hubiéramos clasificado al Mundial", sentenció.