Messi rompió el cerrojo de la Real tras un controvertido penalti

El gol no pudo haber llegado tras una acción más polémica. Le Normand tocó el balón con el brazo y el colegiado interpretó que, pese a no haber voluntariedad, afectó significativamente a la jugada. Messi agarró la pelota y convirtió la pena máxima.

Cada árbitro pita con su propio criterio. Es algo que, aunque haya unas directrices y un VAR que ayude a tomar decisiones, es innegable que es así. Lo que para algunos árbitros es una mano involuntaria sin más, para otros es un penalti.

Eso ocurrió en el Barcelona-Real Sociedad, en el minuto 79 de partido. Vidal centró desde la izquierda y Robin Le Normand saltó para despejar el balón. Midió mal, o bien Lenglet le despistó, y el balón le pegó en el brazo, cerca del hombro.

Martínez Munuera acudió al monitor en cuanto tuvo oportunidad, y tras revisar la acción señaló el punto fatídico. Las protestas de los 'txuri-urdines' de nada valieron.

Messi, a quien la Real neutralizó cada vez que intentó marcar con su suerte favorita, los libres directos, volvió a probar fortuna desde los once metros. Y en esta ocasión, aunque Remiro le adivinase las intenciones, logró convertir el penalti, con un disparo duro, potente, imposible de detener para el portero rival.

Pero la polémica no terminó ahí. La jugada comenzó con una falta colgada al área por Messi. En el momento del lanzamiento, Arturo Vidal, a la postre parte fundamental de la acción, estaba adelantado.

No son pocos los que consideran que la acción del penalti de Le Normand debería haber quedado invalidada por esta previa, pero sus quejas son tan vanas como infundadas: Vidal, pese a estar adelantado a la línea defensiva, no está en fuera de juego porque no participa en la acción.

Gorosabel, su marcador, llega al balón sin que el chileno tenga opción siquiera de disputarlo, y el mal despeje del futbolista de la Real le cae a su rival, quien ya estaba en posición correcta. Luego Vidal centró y el resto es historia.