"Messi se enfrenta al mejor del mundo, Lewandowski"

El ex internacional alemán Lothar Matthäus sigue calentando el duelo de Champions. El ex capitán del Bayern ofreció unas declaraciones al diario 'Bild' en las que se volvió a referir al cara a cara de cuartos de final entre el Barcelona y los de Múnich.

Tras asegurar en 'Sky Sport' que el Bayern tendría que "equivocarse mucho" para perder el viernes ante el Barcelona, Matthäus no dudó en poner a Robert Lewandowski por encima del mismísimo Leo Messi.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solamente el mejor delantero", comentó el ex jugador en el mencionado diario alemán.

Además, no dudó en criticar el estado de forma de los azulgranas: "Este Barça ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barcelona no me da miedo".