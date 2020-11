"Messi se ha entrenado poco en los últimos meses, ha trabajado poco"

La leyenda del fútbol de los Países Bajos Marco Van Basten habló del Barcelona de Ronald Koeman en 'Ziggo Sport'. El ex delantero del Milan fue especialmente crítico con Leo Messi, a quien acusó de no entrenarse lo suficiente.

"Sin duda le afectará el hecho de que no haya público. Además, se ha entrenado poco en los últimos meses, ha trabajado poco. No está contento con la situación en Barcelona y luego también está el lío con Griezmann. Es una suma de todo. Nunca le hemos visto así", explicó Van Basten.

Del argentino y de Antoine Griezmann, Van Basten dijo que trabajaban como "unos pasteleros" en una expresión típica de los Países Bajos que no tiene una traducción literal. "Están jugando mal ahora, como pasteleros, sin sentido".

Al mítico ex delantero del Milan también le llamó mucho la atención el fallo que tuvo Ter Stegen ante el Atlético de Madrid: "El portero... Veo ahora que los porteros salen mucho de su portería y pienso que se deberían quedar allí. Había defensas y no había peligro. ¿Por qué estaba ahí el portero? No se puede explicar...".