"Messi se ha ganado el derecho a decidir su futuro"

Ramos fue el encargado de representar a los jugadores de 'la Roja' en la primera rueda de prensa (siempre virtual) tras la reanudación del fútbol de selecciones. Respondió a las preguntas de la prensa como capitán del combinado nacional.

Sergio Ramos comenzó la rueda de prensa valorando el relevo generacional que se está viviendo en la Selección. "Al final, cuanto más nos conozcamos, mucho mejor", empezó diciendo el capitán.

"La época que me tocó vivir con la mejor Selección de la historia era un bloque desde 2006 en el que íbamos los mismos y ahora estamos en otra situación. Esa fusión de jóvenes y veteranos siempre la ha habido. Tenemos el mismo hambre de hacer algo importante y estamos en el camino idóneo", añadió.

La siguiente pregunta versó sobre la vuelta de Luis Enrique a la Selección y la marcha de Messi del Barça. "Que vuelva Luis Enrique es una alegría tremenda", se limitó a decir, al respecto del seleccionador.

"Respecto Messi es un tema que nosotros dejamos al margen, pero se ha ganado el respeto de decidir su futuro. Nos gustaría que permaneciera aquí", comentó, sobre el astro argentino.

También le cuestionaron por su futuro, pues tiene intención de jugar el Mundial y los Juegos, pero tiene contrato hasta final de temporada. "Es un tema que no hemos tocado y no nos genera ninguna intranquilidad. Ahora me centro en mi club", contestó, tajante, Ramos.

"Me gusta ir partido a partido, viendo las sensaciones. Es uno de los años más difíciles por el COVID-19. Va a ser un año de infarto. A nivel personal me gustaría jugarlo todo, pero ya se verá. En principio soy ambicioso y me gusta intentar y hacer todo lo posible", añadió al respecto.

Messi volvió a la palestra. "Leo hace mejor la Liga Española, a su equipo y los 'Clásicos' te gusta ganar estando los mejores y él es uno de los mejores del mundo. Se ha ganado el derecho de decir su futuro, para nosotros no es una noticia preocupante", respondió el capitán del Madrid.

Y acabó valorando lo que es para él defender la camiseta de la Selección durante tanto tiempo. "Es una oportunidad nueva de representar a tu país y eso me hace sentir bien", explicó.

"La temporada es larga y los que llevamos más tiempo podemos elegir. Yo intento rendir al máximo nivel cada partido y hacer ese trabajo invisible para aguantar toda la temporada. Cada vez que vengo me siento un privilegiado", dijo Ramos, para finalizar.