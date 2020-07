"Messi se quedará para ayudar, su corazón está en el Barcelona"

La noticia que dio la 'Cadena SER' cayó como una bomba en la Ciudad Condal: Messi estaría barajando la opción de irse. Según dicho medio, el rosarino estaría cansado de esperar un proyecto ganador y de que se le acuse de ser quien manda.

Joan Gaspart, ex mandatario 'culé', no cree que esto vaya a ocurrir y así lo dijo en ese mismo medio. "No me preocupa. Messi está contento en Barcelona, su fmilia también. No hay nada para pensar que se quiera marchar", dijo.

Admitió, eso sí, que quizá la situación no es la mejor. "Puede que la tesitura no sea la que querríamos los 'culés', pero su corazón está en el Barcelona. Se quedará para ayudar, pero cuando crea que no puede hacerlo, decidirá retirarse o irse a otra liga menos competitiva", opinó.

Para Gaspart, todo este revuelo que se está creando en torno a Messi y la directiva es simplemente una estrategia para desestabilizar al Barça. "No creo que estemos tan mal. Es un año de elecciones y alguien quiere montar un desastre ante la junta... Hay aficiones que están acostumbradas a no ganar. Aquí, si no se gana todo es un fracaso", concluyó.