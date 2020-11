"Messi se retirará en el Barça, pero no estoy en su cabeza para saberlo"

En pleno parón internacional, los clubes quedan en un segundo plano en detrimento de las selecciones. En caso del Barça, Koeman se ha quedado sin buena parte de sus futbolistas.

Aprovechando esta pausa, el técnico hizo una valoración de sus primeros meses en el club y Stoichkov, que formó parte de la entidad, habló sobre la situación actual del cuadro azulgrana en 'Mundo Deportivo'.

En relación al futuro de Messi, el ex jugador afirmó que Leo seguirá en el Barcelona muchos años: "Messi se retirará aquí, pero no estoy en su cabeza para saberlo".

Sobre el papel de Koeman, el búlgaro cree que es el mejor técnico que puede tener ahora mismo el equipo. "Los jugadores deben ayudarle. Hablo con Ronald cada semana, le veo capacitado para llevar este Barça", espetó.

"Yo tuve la ansiedad de Griezmann"

Otro de los nombres propios fue Griezmann, que no termina de carburar y continúa siendo el blanco de las críticas: "Yo tuve la ansiedad de Antoine. Trabaja y es humilde, hay que apoyarle".

En cuanto a la juventud, Stoichkov elogió a Ansu Fati y Pedri, los que están llamados a liderar al cuadro 'culé', pero a su vez les mandó un mensaje. "Tienen mucha calidad, pero deben escuchar a los veteranos", afirmó.

Por último, el búlgaro, que llamó "verdes" a los del VAR, recordó lo que le hacía Johan Cruyff cuando no daba la talla. "Me sentaba con tres balones perdidos. Hoy pierden 20 y no pasa nada", concluyó.