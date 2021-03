El futuro de Leo Messi sigue generando multitud de informaciones según se acerca el verano, con equipos como Manchester City y Paris Saint-Germain siendo los mejor situados para hacerse con sus servicios.

Hace unos meses, el Inter de Milán también sonó con fuerza como un posible destino del astro argentino, aunque el cuadro 'nerazzurro' parece haberse caído de la lista de pretendientes. Sin embargo, Javier Zanetti, vicepresidente del conjunto lombardo, se pronunció sobre esta posibilidad.

"¿Ver a Messi jugar algún día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas", explicó el que fuera compañero de Leo en la Selección Argentina en una entrevista concedida a 'OnTime Sports'.

De igual modo, pese a que los rumores sobre su salida del Barça no cesan (ya que el astro acaba contrato a final de temporada), Zanetti cree que Leo Messi no se moverá de la Ciudad Condal.

"Se está hablando mucho de su futuro, pero creo que, aunque hay muchos interesados, Messi seguirá en el Barcelona", sentenció la leyenda del Inter, que disputó la friolera de 857 encuentros con el equipo del Giuseppe Meazza.