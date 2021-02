"¿Messi? También se fueron Cristiano o Neymar y LaLiga no se ha venido abajo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la competición española no debe tener miedo a la posible salida de algunos de sus jugadores más importantes y afirmó que el contrato de Leo Messi no es el causante de la crisis económica por la que atraviesa el FC Barcelona.

Tebas realizó estas declaraciones una entrevista concedida a la revista 'FutbolJobs Magazine', publicación del portal español 'Futboljobs.com' de empleo para profesionales del fútbol, donde además aborda todo tipo de temas, como el VAR, las elecciones del Barcelona y cómo ha influido la pandemia en la industria del fútbol.

"Es preferible que Sergio Ramos o Leo Messi estén en la Liga española, al igual que me gustaría que tuviéramos de entrenadores a Mourinho, Klopp o a Guardiola, pero la competición y sus clubes es lo más importante. También se fue Neymar y esto no se ha venido abajo, ni veo que la Liga Francesa se haya convertido en la mejor del mundo" apuntó el dirigente.

"También se fue Cristiano Ronaldo a Italia y la Serie A tampoco veo que tenga grandes resultados económicos a nivel internacional. Ojalá estén, pero si no se quedan seguiremos trabajando igual y no nos ha penalizado", apostilló.

Tebas no quiso valorar si Messi está bien o mal pagado, pero sí precisó que su contrato "no es el problema de la crisis económica".

"Su gran problema ha sido la pandemia fundamentalmente, porque si no fuera por el COVID-19 podría pagar el contrato de Messi y algún jugador que no necesita hubiera podido salir al mercado. La pandemia le ha generado al Barcelona una tormenta perfecta. En mi opinión, está bien pagado", argumentó.

"En España nos gusta hacer sangre de lo que es bueno para el fútbol, para España, para el deporte, que es tener esta figura, el mejor jugador de la historia, disfrutarlo en nuestra competición", añadió.

El presidente de LaLiga se mostró optimista ante el final de la pandemia, si bien admitió que pensaba que "todo iba a ir más rápido".

Tebas no se marcó un plazo para el regreso de los aficionados a los estadios, aunque sí adelantó que será de forma paulatina y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

"Seguirá siendo un reto porque subirá más la presión de los protocolos conforme vaya volviendo el público y hasta que podamos ver la normalidad, que todavía tardará", aventuró, Tebas, que le puso al fútbol español un "nueve sobre diez" en su comportamiento ante la pandemia.

"Nunca estás en la perfección, pero nosotros no llevamos ninguna suspensión. Los clubes se han ido adaptando a los protocolos y estoy bastante contento", señaló el dirigente, quien volvió a mostrarse crítico con la posibilidad de que se cree una Superliga europea.

"Del presidente Gianni Infantino no me tranquiliza nada. Hasta que no diga personalmente que no apoya este proyecto no estaré tranquilo, y cuando lo diga tampoco. Le dije que estaba detrás de la Superliga y es verdad", aseguró el dirigente, quien indicó que esta competición es perjudicial para el fútbol.

"Rompe lo que ha sido el fútbol en Europa de forma tradicional, piramidal, de ascensos y descensos, de conseguir las victorias en el terreno de juego", explicó Tebas, quien añadió que esta competición "sería la destrucción de lo que son las ligas de los países".

"Es un grave riesgo deportivo y económico que rompería los esquemas de lo que ha sido el fútbol durante los últimos cincuenta años. En Europa, la industria del fútbol es un producto de éxito, no hay que cambiarlo porque 16 clubes tengan el egoísmo de pensar que ellos generan todo", apostilló.

En cuanto a las elecciones del Barcelona, Javier Tebas mostró su preocupación por el "vacío institucional" que vive el club y confió en que el nuevo presidente no ponga a la entidad como "abanderada del independentismo en Cataluña".

"Un equipo tan internacional y nacional, con tantos aficionados en España, está siendo perjudicado por estas posiciones", añadió.

El dirigente de LaLiga también valoró la actuación del VAR, cuya utilidad consideró que se ha "desnaturalizado".

"Ya no es para errores claros, ya es cualquier jugada, cualquier duda que pueda haber. Ahí es donde más ha llegado el conflicto. Si se hubiese mantenido este criterio la gente entendería que algunas jugadas no eran de VAR", explicó.

El presidente de la patronal de clubes aplaudió la opción de crear una nueva Segunda B para el salto al fútbol profesional o sea tan grande, pero se mostró "preocupado" porque cree que el modelo no avanza.

"Estando escasamente a unos meses no hay un proyecto. Hay que elaborar un plan de explotación de derechos, de control económico, de gestión, patrocinios colectivos...", avisó.