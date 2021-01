"¿Messi? Uno siempre quiere a los mejores"

Messi sigue acaparando todas las miradas del PSG. El cuadro parisino tiene en mente ir a por el argentino, tal y como Leonardo, director deportivo del club galo, afirmó en 'France Football'.

Pochettino, a su paso por 'El Larguero', habló sobre el interés de la entidad en el 'crack' rosarino: "Uno siempre sueña con tener a los mejores jugadores. Debo tener mucho cuidado con lo que digo de jugadores de otros equipos".

Y a raíz de este asunto, el técnico se refirió a las palabras de Neymar en las que decía que quería volver a jugar con Leo: "No sé. Lo escuché y no he tenido tiempo de hablar de nada de mercado con Leo ni con el presidente. Estamos centrados en competir, ganar partidos. Muchas veces cualquier frase mía se puede malinterpretar. Tengo un gran respeto por mis jugadores y cuidado en hablar de los de los demás".

De tanta pregunta sobre Messi, el argentino recordó que el '10' no llegó al Espanyol de milagro. "Estuvo casi cedido, pero hizo un gran partido en el Gamper… Le he visto alguna vez en Londres e Italia. Compartimos el amor a Newell's, porque salimos de ahí, y eso nos une", espetó.

"Mbappé está contento aquí"

Cambiando de tercio, Pochettino no tuvo reparos en hablar del futuro de Mbappé: "El club está trabajando para renovar a los jugadores importantes y él tiene un potencial enorme, con 22 años. ¿Qué entrenador no quisiera tener a Mbappé? El club tiene que ayudarle a él y a los otros para que disfruten. Veremos qué sucede. Él ama estar aquí".

Por otra parte, el de Murphy habló sobre la acogida que le han dado sus jugadores. "Me han recibido con los brazos abiertos. Están abiertos a un nuevo discurso. Sólo puede agradecer cómo se han comportado. Mbappé, Neymar, Keylor, Marquinhos, Di María, Verratti… Llegamos el 3 y el 6 ya estábamos compitiendo", comentó.

En relación a cuándo dijo que se iría a una granja antes que dirigir al Barça, Pochettino cambió de parecer: "Debía tener fiebre. Igual me excedí, pero no me echo atrás. Yo soy perico y nadie entendería que me identificara con el Barcelona. Quise cortar por lo sano y me excedí".

Por último, el técnico 'pasó' de una posible llegada de Ramos al PSG. "Insisto. Nuestra responsabilidad es enorme al hablar de jugadores de otros clubes. Hay que mostrar respeto y no generar situaciones que puedan ser mal interpretadas. Tiene que haber ética en los profesionales y debemos ser muy estrictos", concluyó.