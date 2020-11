"Messi y De Jong han tenido un buen descanso"

El Barcelona encara su duelo de Liga con Osasuna con el regreso de Messi y De Jong a la convocatoria como principales novedades y Ronald Koeman, el entrenador del equipo, habló sobre ellos en la rueda de prensa previa. Aseguró que están en plena forma.

"Ha tenido un buen descanso, como Frenkie, que eran los que habían jugado casi todo, igual que con su Selección. Para no entrar en problemas físicos, decidimos dejarlos en casa. Ojalá que, con frescura, puedan ofrecer lo mejor de ellos porque los necesitamos", respondió al ser preguntado por Leo.

Sobre Sergiño Dest, del que se supo que estaba con molestas físicas, las confirmó y dejó claro que espera que esté bien para el enfrentamiento: "Vamos a ver por la mañana a ver si está en condiciones de jugar. Ha entrenado bien, pero hay que esperar".

"No es un tema serio porque ha entrenado bien, solo que llegó cansado del partido ante el Dinamo. Tenía unas molestias en la pierna, pero tenemos claro que no vamos a arriesgar. Si mañana no está bien, jugará otro", dijo además cuando le insistieron más tarde.

La rebaja salarial a los jugadores también estuvo sobre la mesa: "Yo le dije al señor Tusquets que, si yo puedo ayudar al club de alguna forma, estaba dispuesto a hacerlo. El club ha llegado a un acuerdo con los jugadores y estamos en un momento que hay que pensar qué es lo mejor para el club". ¿Y qué le pediría a los precandidatos a la presidencia del club? "Todavía no hemos hablado sobre el tema".

Ya con la vista puesta en Osasuna, el próximo rival, anticipó que, por mucho que sean favoritos, no lo tendrán nada fácil: "Necesitamos los tres puntos. Nos espera un partido complicado, ellos van a defender bien. Tenemos que crear oportunidades y marcar".

¿Quién jugará? No lo dejó nada claro: "Lo mejor para un entrenador es saber qué equipo tiene que jugar y ver el rendimiento que dio el otro día el equipo ante el Dinamo, con un ritmo muy bueno. El tema del COVID-19 influye en las lesiones, necesitamos a más jugadores y hay que tener también más suerte, porque no estuvimos con suerte con Ansu, ni Piqué, y ojalá que no tengamos más lesiones de este tipo".

Al Barcelona se le ha visto a un alto y a un bajo rendimiento, algo que analizó Koeman: "No es fácil de explicar por qué. A veces, te salen partidos en los que dominas más, en la Liga nos ha costado con más equipos que juegan más cerrados en defensa y en Champions algo más abierto. Al final de temporada, podremos decidir qué nos falta. Creo que, en la Liga, no merecimos perder tantos puntos y, en la Champions, creo que ganar a la Juve nos dio confianza y nos hizo salir relajados en los otros partidos".

Quizá Aleñá pueda ayudar a mantener la mejor cara azulgrana: "El cambio de sistema le costó un poco a principio de temporada, pero está mejorando muchísimo para ser un pivote para este equipo. Está cambiando cosas que necesita para ser jugador del Barça en el medio del campo, hay que darle un margen de tiempo de poder mejorar".

La solución no está en alinear a más delanteros: "No depende de jugar con dos, tres o cuatro delanteros, sabemos que el Barça ha jugado siempre con laterales que han subido mucho y hay que tener en cuenta cómo defendemos cuando no tenemos el balón. Sí estoy de acuerdo con que, en cada partido, la mentalidad siempre ha sido muy ofensiva".

Tampoco en Mingueza, cuya titularidad no quiso confirmar el entrenador: "Primero tengo que decirle a los jugadores con qué equipo vamos a jugar, pero tiene muchas posibilidades, y también depende si Sergiño Dest puede ser titular mañana".

Volviendo a lo táctico, el plantel está trabajando cada aspecto que ha de mejorar: "Siempre damos mucha atención a balón parado, tanto en defensa como en ataque. No tenemos muchos jugadores altos, así que creo que es complicado marcar a balón parado porque normalmente el rival va mejor que nosotros. En los córners intentamos jugar en corto para intentar sorprender al contrario".

Como era de esperar, se le preguntó por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, cuya muerte, a su juicio, a quien duele más es a los argentinos. "El mejor homenaje que podemos hacerle a Maradona es demostrar que podemos dentro del campo", añadió.

"Jugué una vez contra él frente al Sevilla. Recuerdo que llegó tarde al calentamiento y casi estuve más pendiente de él que de mi calentamiento. He tenido la suerte de jugar contra él, así se ve más la calidad. Es una lástima que se haya ido con 60 años y deseo lo mejor para su familia", dijo además.

Y regresó al plano 'culé' para analizar qué ha de mejorar su conjunto: "Si mantenemos el ritmo de balón, somos muy buenos, a veces bajamos y nos relajamos. El equipo necesita con una intensidad amplia. Como el otro día en Kiev, que defendimos bien, pero cuando abrimos el marcador, con una intensidad alta, el rival bajó los brazos".