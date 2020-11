"Messi y De Jong no viajan porque la situación es cómoda"

El Barcelona ha viajado a Ucrania sin Leo Messi ni Frenkie de Jong, dos ausencias que su entrenador, Ronald Koeman ha justificado por la holgada ventaja de los azulgrana con respecto a sus rivales en la Champions.

Así lo explicó el técnico neerlandés. "Hemos decidido no llevar a Messi y De Jong a Kiev porque tenemos lesiones y la situación en la Champions es relativamente cómoda con nueve puntos y es el momento de descansar", dijo, nada más comenzar la comparecencia.

"Sabemos que Umtiti lleva bastante tiempo lesionado y esperamos que en dos semanas estará en condiciones de jugar. Ojalá sea así porque lleva mucho tiempo sin jugar, desde junio, y necesita recuperar mucho, pero ya está entrenando con el grupo", continuó diciendo.

Aseguró que, aunque los resultados no acompañen, la ambición sigue intacta. "Nuestra vida siempre depende de lo que sucede. Hay una influencia enorme por los resultados y no podemos estar contentos", explicó Koeman.

"Pero no quita la ambición que tenemos, de lo contento que estoy con los trabajadores por hacer lo mejor, y mañana tenemos la oportunidad de clasificarnos en la Champions y hay que aprovecharla", dijo también, al respecto.

Y no por ello está contento. "No estoy satisfecho como técnico del Barça con los puntos que hemos perdido, pero sabemos nuestra situación, la del club y las decisiones que hemos tomado, pero tengo puesta toda mi energía en el trabajo que estamos haciendo", espetó.

"No estoy contento por los puntos que tenemos, pero sí por el trabajo", matizó Ronald Koeman, antes de dar carpetazo al tema y pasar a otro de la delicada situación azulgrana.

Las lesiones fueron punto del día, lo que llevó a cuestionarle por el posible debut de Mingueza. "Es una posibilidad que juegue Mingueza por que Araújo todavía está entrenándose de forma individual", comentó.

"No vamos a arriesgar aunque tenemos pocos centrales porque no queremos arriesgar. Al tener bajas daremos oportunidades a otros jugadores como Óscar", aseguró también Koeman.

¿Acometerá fichajes en enero por Piqué? Koeman insinuó que sí, pero no solo por el central. "Sabemos que es una baja importante y no sabemos por cuánto tiempo, aunque sabemos que no son dos semanas", dijo.

"Estamos mirando y ya estuvimos mirando porque hay dos o tres posiciones en la plantilla que necesitamos. Pero sabemos que hoy no podemos hacer nada y hay que pensar y dar oportunidades a los jóvenes para que jueguen y cojan minutos. Si hay alguna posibilidad será en enero y pueden pasar muchas cosas", añadió el neerlandés.

Lo que dejó claro es que cuenta con el Barça B y la cantera. "Cuando todos están bien hay mucha competencia en la plantilla. Y entra porque está jugando bien y merece entar", insistió Koeman.

"La baja de Piqué es muy importante por el tiempo que lleva aquí y por lo que ha aportado, es difícilísimo pero hay que aceptar y ver cómo solucionar este tema", dijo también, sobre el malogrado central azulgrana.

Fue cuestionado después por cómo planea darle la vuelta a la situación en Liga. "Tampoco encajamos muchos goles. El otro día chutamos más a la portería que el contrario. Y hay que analizar los goles que encajamos. No nos puede pasar eso en el minuto 47", valoró.

"Hemos de mejorar cosas, no podemos perder un balón así... Tampoco veo muy débil al equipo defensivamente. El día contra el Dinamo no estuvimos bien pero todo el equipo, la delantera, el medio campo... también hemos de mejorar ofensivamente teniendo más efectividad", apuntó también.

Quiso, por otro lado, quitar presión y responsabilidad a Messi. "Hablamos mucho de Leo Messi porque ha tenido mucha influencia en los éxitos de este club y todavía los puede dar, sigue siendo el jugador que necesita el club", advirtió.

Igual que a Sergiño Dest, por sus propios motivos. "A Dest hay que darle un margen porque ha llegado a un equipo más grande todavía que los que tenemos en Holanda, peor hay que darle tiempo y que vaya tomando minutos. También tiene la ventaja de que puede jugar en dos bandas"; dijo, sobre el lateral.

Y tampoco quiso adelantar acontecimientos al respecto de los jugadores que el Barça tiene cedidos. "Ahora no es el momento de hablar sobre las cesiones porque no se puede tomar decisiones hasta enero", comentó Koeman.

De hecho, dijo no echar en falta a ninguno de ellos. "Para mí no fue una decisión arriesgada que se fueran Todibo y Cuenca. Además Cuenca es un jugador joven que debe tomar minutos para mejorar", analizó.

"Desde que soy entrenador del Barça son decisiones tomadas con Planes y no creo que sea una decisión mala para que un jugador pueda tener futuro de estar aquí", dijo también al respecto el técnico azulgrana.

Negó que fuera el sistema el culpable del mal rendimiento del equipo. "Creo que se pueden decir muchas cosas pero no es un asunto de sistema", dijo.

"Tenemos jugadores para jugar en muchos sistemas y en principio tenemos el 4-2-3-1 y parece que el Barça solo puede jugar 4-3-3, pero depende de las circunstancias del partido. Hay que dejar los temas del sistema", dijo, para dar carpetazo al tema.

Abordó las diferencias entre Liga y Champions. "La Liga y la Champions son diferentes. Con el calendario que tenemos estoy convencido que a final de año estaremos los primeros, el equipo tiene mucha ambición", insistió.

"La Champions es diferente, sobre todo ganar los partidos de casa y puntuar fuera, como hicimos en la Juve. Después pasar a octavos, pero no creo que vayamos a ganar la Champions porque es muy difícil, depende de qué rival nos toca y pueden ser muy difíciles", dijo también.

Y, cómo no, advirtió de los peligros del Dinamo. "El Dinamo jugó muy bien aquí y nos lo puso muy difícil, ahora además recuperará jugadores y va a jugar con mucha intensidad así que nos pondrá las cosas difíciles", afirmó Koeman.

Finalizó su comparecencia justificando, una vez más, las ausencias de Messi y De Jong. "Es un buen momento para dar descanso a Leo Messi y De Jong, han jugado todos los partidos, con el Barça y con sus selecciones", dijo.

"Messi tuvo un largo viaje de vuelta y el calendario es muy duro, hay que proteger a los jugadores porque es imposible tener a los jugadores en forma. Por ejemplo es el caso de Sergi Roberto... Es imposible poder mantener los jugadores en forma con este calendario de partidos", añadió, para finalizar.