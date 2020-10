Messi y Lautaro son el mejor remedio para la fobia argentina

Un partido en la altura para Argentina es, desde 2009 con aquel fatídico 6-1, como para un español ver repetida aquella jugada de Joaquín en el Mundial de Corea y Japón. Lo mismo que para un 'tifossi' del Milan recordar de nuevo la debacle de la final de la Champions en 2005 con aquella remontada del Liverpool. Momentos que duelen, que marcan y que incluso no te ves preparado para verlos de nuevo, pasen los años que pasen. Heridas que no cicatrizan. Sin embargo, el combinado argentino se encontró con dos doctores que, con una gran sesión en la segunda parte, encontraron esa necesitada cura. Desde 2005 no ganaba Argentina a Bolivia a domicilio.

Desde aquel 6-1, el combinado argentino acude en alerta máxima a cada visita a La Paz. Lionel Scaloni y su cuadrilla viajaban a más de 3.600 metros de altura con el recuerdo de cada derrota o empate ante 'La Verde'. Un reto mayúsculo que ponía a prueba la fiabilidad de un equipo casi nuevo desde la Copa América. Tras una tímida victoria frente a Ecuador, el examen general iba a ser el de este miércoles.

Y Argentina firmó un suspenso en su primer trimestre. Bolivia superó en todos los aspectos a los de Scaloni durante prácticamente toda la primera mitad. Con un once reconocible y con solo un cambio respecto al último triunfo, la 'Albiceleste' parecía ser un equipo distinto, con otra identidad.. Irreconocible. Aupada por su costumbre en el 'hándicap' de la altura, la 'Verde' arrinconó una y otra vez a su rival con llegadas desde los costados.

Martínez Quarta y Otamendi tuvieron que sacar los cubos de agua a pasear para achicar cada acercamiento de Bolivia, que encontró su premio de tanto insistir. Un balón colgado por Chumacero al corazón del área encontró a Marcelo Martins, que con un gran testarazo pudo batir a Armani. La pasividad de la defensa argentina en esa acción adelantó el guion de los minutos posteriores.

Bolivia tuvo oportunidades para ampliar su renta. Chumacero, Martins y Castro llevaron el peligro local sobre la portería de un Armani que sudó al ver la insistencia del conjunto de César Farías. Por suerte para Scaloni, su equipo pudo amoldarse a las condiciones de La Paz antes del descanso y, al menos, incordiar a un Lampe que casi no sabía el técnico argentino de qué color vestía.

Ocampos, Messi y Paredes, que mandó un disparo al poste, protagonizaron los intentos de una Argentina que, con muy poco, encontró el tanto del empate justo antes del paso por los vestuarios. En una acción desafortunada para la defensa de Bolivia, Lautaro Martínez fue el más listo de la clase para meter la pierna y, con la fortuna de un rebote, mandar el esférico al fondo de las mallas de la meta de Lampe tras un mal despeje. Un botín más que valioso vistos los primeros 45 minutos.

La sociedad Leo-Lautaro

Acorde al rendimiento de todo el equipo, tanto Leo Messi como Lautaro Martínez pudieron aparecer muy poco en el primer periodo, solo en esos últimos 10-15 buenos minutos de los de Scaloni antes de la pausa. Después del descanso, Argentina cambió al completo y Messi y Lautaro fueron los abanderados de la 'Albiceleste'.

El '10' manejó casi todos los ataques en tres cuartos de campo. Encontró la profundida con Montiel en la derecha, la sorpresa de Tagliafico en la izquierda... y a su socio número uno, Lautaro, para volver loca a Bolivia. Los de Farías no encontraron la solución a los continuos problemas que generaban ambos.

Los dos avisaron de sus intenciones con la que iba a ser la ocasión más clara del partido para el empate de Argentina: el rosarino dibujó un pase perfecto para el delantero del Inter que, a bocajarro, fusiló a un Lampe que, por intervención divina, mandó la pelota a córner. Ninguno se lo creía. Pero tanto va el cántaro a la fuente...

A 11 minutos para el final y cuando Bolivia ya empezó a acusar el físico, la 'Albiceleste' trazó una buena jugada en banda derecha que pasó por las botas de Messi, que encontró a su compinche Lautaro que, tan inteligente como siempre, visualizó una asistencia para Joaquín Correa, el revulsivo de Scaloni, que batió a Lampe con un gran disparo (1-2).

A partir de ahí, Palacios se adueñó todavía más del centro del campo y, lejos de sufrir como años atrás, Argentina fue valiente y quiso mantener la posesión de la pelota como defensa ante el último arrebato de orgullo de una buena Selección Boliviana.

Un 1-2 que sirve para, además de sumar tres puntos esenciales en las eliminatorias, superar el miedo que años atrás comenzó a ampliar como si fuese una bola de nieve. Messi y Lautaro dieron oxígeno a Argentina pese al vértigo a las alturas.