Messi y los otros referentes de Luka Romero: "Dybala, Modric, Isco..."

Luka Romero entró en la historia el 24 de junio de 2020 al convertirse en el debutante más joven de siempre en Primera División. Con 15 años y 219 días, el argentino nacido en México saltaba al Alfredo Di Stéfano en un Real Madrid-Mallorca.

Ahora compagina el primer y el segundo equipo mientras se negocia su renovación, pero el menudo mediapunta habla con madurez y paciencia. Entrevistado por 'Goal', recuerda cómo fue su estreno y cuáles son sus sueños en el fútbol.

"De niño siempre sueñas con jugar contra Real Madrid y Barcelona, y ver a los jugadores ahí fue algo impresionante. Recuerdo que al acabar el partido hablé con Sergio Ramos. Me preguntó cuántos años tenía, le dije que 15 y se quedó sorprendido", narró Luka.

Pero tiene claro cuál es su ídolo. Cuestionado por quiénes se fija, no duda: "En Leo y en Maradona". ¿Y con quién se queda? "Con los dos". No quiere polémicas Luka Romero, que también rememoró cómo fue la primera vez que vio al '10' azulgrana.

"Estaba en el restaurante de un hotel en Jerez comiendo y el de seguridad se le acercó para decirle que mi hermano y yo estábamos esperando en la puerta. Se levantó y vino a hacerse la foto", recordó.

Entonces tenía solo cinco años. Tiempo después, se encontraron para un partido entre Barça y Mallorca en el que el argentino no se atrevió a hablarle al 'crack' azulgrana: "Fue un partido en el que no fui convocado, sino a la grada; cuando terminó, bajé y le vi pasar, pero no me animé".

Peso más allá de Messi, tiene más jugadores en los que se inspira. "Me gustan mucho Dybala, Modric, Isco... Me fijo mucho en los que juegan en mi posición", expresó Luka Romero, quien confiesa que no es capaz de pedirle camisetas a nadie.

"No he pedido ninguna, me da mucha vergüenza (risas), pero la que más me gustaría pedir es la de Messi", espetó el argentino, cuyo objetivo vital es claro: "Quiero estar en Primera, ya jugando, asentado. Estoy cómodo en el Mallorca".