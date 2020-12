Messi y Pedri se lo pasan pipa en Valladolid

Messi y Pedri, Pedri y Messi, sociedad ilimitada la que forman este par de jugadores que hablan el mismo idioma futbolístico. Entre ambos guisaron y devoraron al Valladolid, cuyo ímpetu se evaporó pronto y que tampoco supo reponerse de los golpes que propinaban los muchachos de Koeman. Felicidad azulgrana en el José Zorrilla. Ni una mala noticia para los 'culés' en la noche pucelana. Por no hacer no hacía ni frío.

El Barcelona echó un lazo al balón desde el minuto uno y no lo soltó. Sorprendió Koeman con los tres centrales y ofreció su equipo una de las versiones más completas de la campaña, con ideas bien planeadas y ejecutadas, dominio en las áreas, velocidad y profundidad. El Barça se lo pasó bien; no tanto el Valladolid.

El Pucela no pudo hacer otra cosa que ver cómo Messi y Pedri conectaban y se pasaban la pelota como si no hubiera rival enfrente. Sostenía Pjanic y De Jong les acompañaba, pero el Barcelona se apoyó esencialmente sobre ese dúo dinámico que integran dos jugadores muy menudos, pero menudos futbolistas que son. Tiraban y hacían la bomba de humo. Ahora la ves, ahora no, la toco y me voy. Pequeños magos que disfrutan y hacen disfrutar. Prestidigitadores de la bola.

El partido lo agarró Messi desde el principio, a pesar de las apariciones de Marcos André por el costado. Con Leo entregado a la causa, el resto no se quedó atrás. Interesante observar cómo el Barcelona variaba la defensa de tres centrales y pasaban a ser cuatro según por dónde intentaba progresar el Pucela, notable cómo Dest y Alba hacían daño en fase ofensiva. Koeman lo trabajó bien. Habrá que ver si lo mantiene en 2021.

Marcos André tuvo la primera, pero fueron fuegos de artificio. Messi embotelló al Valladolid e hizo sudar a Masip, que voló para mandar una bola a córner. No pasó ni un minuto cuando esa pelota estaba en su red. El rosarino colgó una rosca asesina al área y Lenglet solo tuvo que poner la cabeza. Bonita dedicatoria para el lesionado Wagué.

El conjunto de Sergio solo podía perseguir sombras y pudo ser mayor la goleada de no ser por algún tiro defectuoso, los milagros de Masip o un palo de Messi. Ni el talentoso Marcos André pudo acorralar lo más mínimo al Barcelona, sustituido al descanso.

Para entonces ya ganaba el Barça 0-2, gracias a otra jugada de Leo que se dio la vuelta como si su cuerpo lo manejara un joystick, la puso al espacio para Dest y este la colocó al borde de la línea para que Braithwaite solo tuviera que empujarla.

La segunda parte no tuvo demasiada historia, más allá de las floreadas conexiones de Messi y Pedri y el intento del Valladolid de sacudirse la superioridad azulgrana, en vano. Solo Orellana, poco antes del tercero, probó a Ter Stegen, con respuesta notable del germano.

Poco después, el 65', Pedri se descubrió la chistera para, de tacón, dejar solo a Leo Messi, que ha hecho suyo el récord que durante tantas décadas fue de Pelé. 644 dianas. Nadie hizo tantos goles con una misma camiseta.

Todos hablan en Barcelona de cómo deben convencer a Leo de que se quede. A lo mejor no lo consigue ningún aspirante a presidente sino un muchacho de 18 añitos recién cumplidos que responde al disminutivo de Pedri. Pronto habrá que tratarle de usted.