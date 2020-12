"Messi ya no es el de los primeros diez años, tiene que ir adoptando otro rol"

Después de formar parte de la directiva de Josep Maria Bartomeu, Xavier Vilajoana pretende subir un escalón en el Barcelona. El ex directivo, que rompió con el ex presidente y dimitió y no es una opción continuista, habló de su precandidatura.

Para empezar, envió mensajes a Messi, al tiempo que reconoció que la marcha de Neymar al PSG rompió al equipo azulgrana, pues este había pensado que fuera el relevo natural de Leo.

"Los roles de los jugadores cambian. Messi tiene que ir adoptando otro rol, que no es el de los primeros diez años. Y eso es una tarea que corresponde el entrenador, a los compañeros y, principalmente, a Messi", apuntó Vilajoana en 'AS'.

"Hay que preguntarle si quiere seguir jugando en el mejor club del mundo que es el Barça. A ver qué responde él", continuó, antes de pasar a Neymar: "La marcha de Neymar afectó al club en el sentido de que la regeneración que se había pensado empezaba con Neymar, que debía ser el relevo natural de Messi. Y que se te vaya a medio proyecto te genera una sacudida que, en ese momento, confundió".

"Ahí empezó a torcerse la política deportiva. Intentando buscar cromos para encontrar un sustituto. Y un equipo nunca encuentra sustitutos, sino otros jugadores que pueden aportar cosas distintas a un engranaje", concluyó.

En relación a los errores cometidos, Vilajoana cree que el Barça debería exigirse mucho más cuando ficha a un jugador: "El Barça no puede permitirse gastarse 400 millones de euros en fichajes y no tener una seguridad prácticamente absoluta de que habrá un rendimiento alto y casi inmediato de ese futbolista".

Finalmente, recalcó su apuesta por La Masia y negó que al Barcelona le pueda pasar como a Milan o Manchester United, pues cree que la cantera del club es mucho más importante que las de estos dos gigantes.