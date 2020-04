Mestre reprobó a Rousaud por criticar a Bartomeu

El Barcelona está sufriendo los estragos del COVID-19 no solo en el terreno de juego, sino también en los despachos. Las críticas a Bartomeu por cambiar a parte de su junta directiva se han multiplicado, aunque hubo una persona que salió en su favor.

Jordi Mestre, quien saliese del Barcelona por discrepancias con el área deportiva, criticó las palabras de Emili Rouseud, que en diferentes medios reprobó la actuación de Bartomeu, que le pidió la dimisión.

"Como institución el Barça no está en crisis. Desde 2010 en que entramos con Sandro Rosell, hay momentos más buenos y menos buenos. Tienes que tener muy asumido que la presión existe", comenzó Mestre en 'RAC1'.

El ex vicepresidente habló de las palabras de Rousaud en las que recriminó a Bartomeu. "Este no es el modelo que marcan los estatutos, es un modelo presidencialista", dijo el todavía componente de la Junta Directiva.

"No puedo opinar sobre este último episodio al 100% porque no estoy dentro. Lo cierto es que los trapos sucios se tienen que lavar dentro de casa, porque no le haces bien al club ni a ti", dijo en referencia a Rousaud.

Pero ese no fue el único tema tratado por Mestre, también la posible renovación de Messi, que acaba contrato en 2021. "Públicamente ha dicho que está encantado con su familia, tiene negocios, y con la Kunta, mientras yo estuve", explicó.