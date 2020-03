Era su primer 'Clásico' y se notaba. Eder Sarabia quería que todo saliera bien en la dura contienda del Barcelona contra el Real Madrid y de ahí que se mostrara tan intenso en cada acción. Para deleite de los aficionados, las cámaras de '#Vamos' le pillaron en seco.

Ante la mala salida de balón de los azulgranas, decía: "No es un pase a Busi (Busquets), es un pase a los interiores. ¡ahí!". Cuando Griezmann fallaba un posible gol, gritaba: "¡Métela, Antoine, me c*go en mi p*ta madre! Suave, suave... (se refería a que debería haber tirado con menos potencia)".

Pasaba el tiempo y los 'culés' no veían puerta, lo que le indignaba todavía más: "¡Pero tirad a gol, me c*go en Dios!". Cuando Setién estaba sentado, se le pudo ver intentar hablar con Leo gritándole un par de veces, pero no trascendió qué le dijo.

Su análisis siguió adelante después: "No hace nada de lo que hay que hacer (se desconoce a quién se refería). De repente, empieza a jugar y tirar cuando tiene que jugar la pelota, c*ño, ¡me c*go en Dios!". También protagonizó, eso sí, momentos de calma.

En uno de ellos, le dijo a Setién: "No podemos tener la línea defensiva tan metida atrás porque nos estiran y luego viene Benzema a recibir y nos crea mucha superioridad, tenemos que recibir mucho más al espacio". En efecto, el francés estaba causando estragos.

En definitiva, es una anécdota simpática de la intensidad con la que viven los protagonistas balompédicos uno de los partidos más importantes del mundo, y el más trascendental de la Liga. Al fin y al cabo, ¿quién no enloquecería si estuviera jugándose parte de la Liga en el Bernabéu contra el eterno rival?