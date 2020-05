"Metí el gol de la 'Novena' con el dedo dormido"

El Real Madrid se proclamó campeón de la Copa de Europa por novena vez en Glasgow ante el Bayer Leverkusen. Ahí Zidane se convirtió en héroe, pero nada pudo ser sin el gol de Raúl.

Capitán en aquel momento, Raúl fue el encargado de meter el 0-1. Ese gol tiene historia, como explicó el ex jugador. "El día antes de la final Iván Campo me pisó y el día de partido no podía ni ponerme la bota", aclaró en la clausura dela Escuela Universitaria Real Madrid.

"Le dije al doctor que me hiciese lo que fuese para jugar. A veces ocurren estas cosas. Una hora antes de calentar el doctor me pinchó el dedo y me lo dejó dormido, por eso disparé tan mal. Metí el gol con el dedo dormido", confesó Raúl.

El ex capitán fue cuestionado sobre un momento en concreto en el Real Madrid. "Quedarse con uno es muy complicado. Está el día del debut, que se cumple tu sueño desde niño. Otro, a nivel más de club, fue la Séptima. A nivel personal, la Intercontinental ante el Vasco de Gama. Por el gol que marqué y porque fue un salto en mi carrera a nivel internacional", aseguró.

Sobre la Séptima, dijo que fue "muy bonita" porque el Real Madrid llevaba 32 años son ganarla. "Éramos un equipo nuevo y, pese a que fue una temporada tan irregular, en nuestra cabeza había algo diferente cuando jugábamos la Champions".

"Tengo la oportunidad de ser entrenador y enseñar lo que significa el Real Madrid e inculcar los valores que me transmitieron cuando llegué. El ADN es ganar, jugar bien y formar buenas personas. Ese es el trabajo que hacemos en la cantera", sentenció Raúl sobre su rol en el Castilla.