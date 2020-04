Meunier matiza: "Yo no lesioné a Hazard, fue él solo"

En unas declaraciones concedidas a 'RTBF SPORT', Thomas Meunier quiso hablar de la entrada a Eden Hazard que provocó la lesión del delantero del Real Madrid, durante el encuentro de Champions League.

El jugador del París Saint-Germain comentó sobre la acción: "Yo no lesioné a Hazard, se lesionó él después de un contacto conmigo. ¡Es un matiz!".

Además, Meunier bromeó sobre la suspensión de la Eurocopa debido a la pandemia de coronavirus: "Me dije a mí mismo que Eden era amigo del Señor y que hizo todo lo posible para cancelar la Eurocopa. Funcionó bien (risas). No importa porque no es negociable asumir tantos riesgos. Había que posponerlo. Lo principal es que se ha hecho. Por cierto, no me importa ir al Mundial un año después".

Eso sí, el jugador del PSG tenía claro que Hazard jugaría como fuera con Bélgica la cita europea: "Nunca hubo dudas. La lesión fue muy temprano, en diciembre. Al principio fueron dos semanas, luego dos meses, luego hubo una recaída. Pero en ningún momento lo dudé. Incluso ahora, si hubiera habido Euro este año, habría estado allí".

Finalmente, Meunier quiso aclarar su futuro en el conjunto parisino: "No entiendo todo lo que circula sobre mí en las redes sociales en relación al Borussia Dortmund: He visto tantos artículos que me vinculan a Tottenham, Inter… ¡No entiendo esta locura! Mi objetivo principal sigue siendo permanecer en París, pero por el momento estoy bastante tranquilo".