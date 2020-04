Meunier sabe venderse

Así lo contó, en una entrevista a 'RTBF' en la que también explicó su versión de los hechos al respecto de la lesión a Hazard. Explicó cómo está viviendo el parón y qué espera del mercado estival.

Comenzó aludiendo al supuesto interés del Borussia Dortmund en él. "Ya veo que muchos aficionados me escriben, no lo entiendo", dijo, entre risas.

"He visto artículos que me vinculan con el Tottenham o con el Inter, pero los seguidores del Borussia son los que más se ven", añadió.

Aseguró que quiere quedarse en París, pero no dudó en venderse, de cara a posibles pretendientes. "Soy un jugador de 28 años, acabo contrato, saldría gratis, soy internacional en la mejor selección del mundo", enumeró.

"No puede ser un mal negocio ni una mala compra. En términos de inversión no hay mucho que perder, incluso si me cortan una pierna", agregó, no sin sorna.

Y aunque es posible que ya no juegue más con el PSG, él está convencido de que el 1-5 al Lyon no fue su último partido en el equipo. "Me gusta fijarme en los campeonatos alemán e italiano y espero que vayamos en la misma dirección. Por economía, derechos de televisión... Lo haremos", dijo.

"Se hará poco a poco, incluso a puerta cerrada. Espero que podamos reanudar a mediados de mayo. Veo por ejemplo que el Borussia ha reanudado los entrenamientos, aunque sea de dos en dos. Si la temporada finaliza vacía habrá muchas repercusiones", agregó.

Aseguró que sería durísimo que la temporada acabase, sobre todo por la Champions y explicó cómo lleva el confinamiento. "Tenemos un programa individual de los preparadores del PSG", comentó.

"Es una bendición ver a mis hijos los siete días de la semana, las 24 horas del día. Me da mucho gusto quedarme en casa", añadió, al respecto del día a día.