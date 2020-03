"México tiene ingresos de 'top 5' mundial, ¿dónde va todo eso?"

En una charla con 'TUDN', el delantero mexicano, ahora en Los Angeles Galaxy, aprovechó para lanzar una reflexión de los ingresos del 'Tri' y cómo deben ser repartidos.

"Yo hasta he ofrecido y la gente no lo sabe. Decía que no me pagaran a mí, que lo repartieran y se lo dieran a alguien más. Vemos las cosas distintas, no sé si mejores o peores", aseguró el jugador azteca.

"A la Selección vamos por orgullo, pero la gente también sabe que el que más gana en el negocio no es el futbolista, sino la gente que le maneja", lanzó.

Y dejó en el aire un tema a debatir: "La Selección tiene ingresos de 'top 5' mundial. ¿Dónde va todo eso? A todos nos toca apechugar, que los directivos lo hagan también por el bien del fútbol mexicano. Si les importa más el negocio, también es respetable".