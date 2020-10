Meza ve a Tigres más fuerte tras el parón

El parón por las fechas FIFA suele entorpecer a los equipos, aunque parece que a Tigres le ha venido bien. O al menos eso piensa un Francisco Meza que ve a su equipo más fuerte.

"Los días de descanso nos vienen bien para este cierre, recargarnos en todo, nuestra familia, fuerza física. Queda prepararnos porque sabemos que lo que se viene es lo más duro", explicó en rueda de prensa.

A Tigres le restan cuatro partidos para terminar la fase regular y están en el quinto lugar de la clasificación, a un punto de entrar entre los cuatro mejores que aseguran un lugar en la fase final.

Meza, de 29 años, reconoció que ante Cruz Azul, rival al que visitan esta decimocuarta jornada del Apertura, tendrán que ser precavidos en el juego aéreo y priorizar la posesión de pelota.

"Cruz Azul junta mucha gente en la mitad del campo, salen contragolpeando y en el juego aéreo son fuertes. Tenemos que estar concentrados y seguros de lo que vamos a hacer, intentar no perder esa posesión que nos caracteriza siempre, no regalar la pelota aérea", expresó en rueda de prensa.

Tigres mantiene una racha de cuatro victorias en el torneo, su máxima seguidilla de triunfos, después de sumar sólo dos en las primeras nueve jornadas.

"Dejamos escapar puntos en las primeras fechas, pero siempre tuvimos el compromiso de sacar las cosas adelante ya que solo nos faltaba mejorar en atención", expresó el zaguero.

Dijo que no se sintió incómodo con la decisión del técnico del equipo Ricardo Ferretti de implementar una línea de tres en los últimos duelos, ya que puede desempeñarse como central izquierdo o derecho.

"Me siento cómodo en la línea de tres, o en la línea de cuatro, siempre me he acostumbrado a jugar por la izquierda, puedo jugar por derecha o el centro, a mí en cualquiera de las opciones que tenga el entrenador, puedo sentirme cómodo, solo pienso en mi equipo y cómo aportarle más", concluyó.