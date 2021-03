"Mi abuelo me daba 50 céntimos por gol"

A sus 25 años, Renato Tapia es un futbolista que está llamando la atención de equipos de renombre en Europa. Y no es para menos, ya que el mediocentro sobresale en cada partido.

Ocho meses después de su llegada, el peruano habló para 'Celta Media' y empezó explicando sus orígenes: "Empecé a jugar al fútbol con tres años. Antes de que yo supiera que iba a ser futbolista, mi padre ya lo sabía. Él estaba convencido al 100%".

"Mi abuelo me daba 50 céntimos de moneda peruana por cada gol que metía. Siempre me apoyaba y me llevaba a todos lados", añadió el futbolista, que se formó en Sporting Cristal.

"Con nueve años jugaba ahí, estuve un par de temporadas. Hice las pruebas para entrar con otros 100 niños y al final quedamos dos. Fue mi primer equipo profesional", afirmó.

Por último, Renato Tapia, que pasó por Twente, Feyenoord y Williem II, habló de lo que significa para él llegar al Celta. "Me siento muy feliz porque pasaron muchas cosas para yo poder estar en este lugar. Todo el sacrificio se ve reflejado y siento que valió la pena pasar por tantos momentos para llegar aquí", concluyó.