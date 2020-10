"Mi carrera no terminó como me hubiera gustado, es una pena"

'France Football' está buscando al mejor portero de la historia y entre los nominados se encuentra Iker Casillas. El ex portero ya ha colgado los guantes y, para él, ha sido como una sorpresa esta nominación.

En unas palabras para el mismo medio, Casillas no dudó en hablar sobre cómo piensa que se ha dado su retirada del fútbol profesional un tiempo después de haber sufrido ese infarto.

"No fue una decisión fácil porque no fui yo quien la tomó y han sido las circunstancias. Es verdad que antes del infarto pensaba que era algo que llegaría en uno o dos años. Lógicamente, cada día me acercaba más a mi carrera deportiva, pero no se terminó de la manera que me hubiera gustado y me da pena. Si lo pienso bien, ha sido algo muy grave de lo que me he podido salvar", aseguró.

En cuanto a estar entre los nominados a ser el mejor portero de la historia, Casillas dijo que se trata de algo "muy importante" para él.

"Es algo mi importante. Cuando eres pequeño, tienes sueños y esperas alcanzarlos y hacer historia y yo tengo la sensación de que lo he conseguido. Cuando pienso en los demás que hay me sonrojo de la vergüenza y me siendo deslumbrado de estar ahí. Es cierto que he logrado grandes cosas en el fútbol y que llevo muchos años siendo uno de los mejores", continuó.

"Yo diría Neuer, Buffon... También me gustan Courtois, Oblak, Ter Stegen y Allison", acabó un Casillas que eligió los mejores para él.