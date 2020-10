"Habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar..."

Cuando Leo Messi habla, el mundo se para. El Barcelona ha sido, y lo puede seguir siendo, protagonista este verano no solo por sus bajas, sino por los días en los que el futuro de su mayor estrella estaba en el aire.

Messi explotó en una entrenvista en 'Goal' y contó todo lo que ocurrió en los días sucesivos al envió de ese burofax que ya ha pasado a la historia del fútbol. El argentino pensó en irse para darle otro aire al club y aseguró que su decisión siempre fue para ayudar al Barcelona a mejorar.

"Entiendo que habrá quien piensa que debí callar o dejarlo pasar, como en otras tantas ocasiones, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo", continuó el delantero en su entrevista en el diario 'Sport', que ha sacado a la luz más palabras de su intervención.

Desde que se unió a la pretemporada está el rumor de cómo se tomará Leo Messi esta campaña, pues le queda solo un año de contrato y a partir de enero podrá negociar con quien quiera.

"Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo sobre el terreno de juego. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar", aseguró.

En cuanto a su relación con el Barcelona tras el tira y afloja por la cláusula de su contrato, Messi quiere olvidarse y centrarse en lo verdaderamente importante: el fútbol y su compromiso.

"Hoy día mi compromiso con el club, con esta camiseta y con este escudo es total, sigue intacto. Este equipo dará lo mejor con el único objetivo de conseguir las alegrías que siempre da el fútbol y, sobre todo, para nuestros seguidores", afirmó como capitán.

En el avance de su entrevista, Messi ya aprovechó para trazar una especie de disculpa, pedir pasar página y mandar un mensaje a los socios del Barcelona: "Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club".