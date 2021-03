"¿El derbi? Lo mejor es que el primero pierda puntos"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro de la jornada número 26 de Liga frente a Osasuna, que se disputará este sábado 6 de marzo a las 21 horas.

Comenzó el técnico neerlandés hablando sobre la importancia del partido: "Es verdad que es un partido muy importante, porque sabemos que el domingo juegan Atlético y Real Madrid, y uno de los dos o los dos van a perder puntos. Nos va a costar ganar y tenemos que estar preparados".

En cuanto a la opción de los tres centrales, comentó: "Creo que se puede seguir con los tres centrales. Hay otro central y otros defensas. No hay que obsesionarse con un sistema, lo importante es la actitud de los jugadores. Hemos mejorado sin balón".

"No sé si me he ganado seguir un año más"

El técnico azulgrana fue preguntado por su continuidad: "No sé si me he ganado seguir un año más. No está en mis manos. Solo sé que tengo un año más de contrato. El presidente tiene que marcar el camino y hablaremos. Lo importante es ganar partidos. Sabemos que vamos a jugar la final de la Copa y podemos ganar un título. Tenemos que concentrarnos en eso. Lo demás no está en mis manos".

A la pregunta sobre el derbi, el neerlandés respondió alto y claro: "Primero es nuestro partido. No hay que olvidar que tenemos que ganar. Siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba pierda puntos. Lo importante es preparar el partido y ganar el partido".

Sobre la mejora defensiva del equipo, que solo ha encajado un gol en los últimos cuatro partidos, Koeman explicó: "No hemos cometidos errores individuales y el equipo ha sido capaz de presionar muy bien al contrario. Tener tres jugadores atrás nos ha dado más seguridad. También hemos mejorado en la concentración en los balones parados. No es solo una cosa, hemos mejorado en muchas líneas".

Koeman está contento con la mejora de los resultados: "Los últimos resultados, sobre todo la remontada ante el Sevilla, nos ha dado mucha moral. De cara al partido ante la Champions es importante, pero hay que pensar en el encuentro ante Osasuna. Hay que ir partido a partido y ya a partir del lunes pensaremos en la Champions".

También fue cuestionado Koeman por la calidad y las oportunidades de Ilaix Moriba: "Es uno de los grandes jóvenes que tenemos. Ha jugado con el Barça B y ha estado con el primer equipo entrenando. Está trabajando y entrenando bien, y podría estar este sábado. Puede aportar mucho, como Riqui en su momento. Riqui está entrenando bien. Hay grandes jóvenes que están a las puertas de tener oportunidades con el primer equipo".

El entrenador del Barcelona habló sobre el mal perder que tuvo el Sevilla tras quedar eliminado de la Copa del Rey: "Son cosas que pasan. En la ida también hubo un penalti no señalado contra Alba que a mí no me gustó. Han sido dos partidos importantes al máximo nivel y donde yo pienso que merecimos pasar. Si no hay emoción en esos partidos, no es bueno. Cada uno va a su casa, analiza y a seguir adelante".

Ronald Koeman también reconoció que están deseando volver a jugar con su afición en la grada: "Se nota que la gente está contenta, porque vibra con el equipo después de pasar momentos malos. Mi sensación es que la gente otra vez está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este 'feeling' con la gente. Ojalá no tarde mucho y estemos otra vez con el campo lleno, lo necesitamos".

Sobre las elecciones a la presidencia del club, el neerlandés comentó: "Claro que me gusta tener presidente, es importantísimo para el club más grande del mundo. Así podremos saber qué se hará y las posibilidades que habrá en el futuro. Por fin vamos a tenerlo. En general, los tres han hecho muy buena campaña. No tengo ninguna preferencia porque tampoco conozco a los tres personalmente. Lo bueno de esto es que los votos son de los socios, ellos son los que van a decidir quién será el nuevo presidente".

¿De qué está más orgulloso Koeman? El técnico 'culé' respondió: "En general, me gusta contestar esta pregunta a final de temporada. Nos faltan cosas, la final de la Copa, la Champions y la Liga. Sí, estoy orgulloso del ambiente que hay en el equipo. Con los cambios que hemos hecho creo que el equipo cree en sí mismo. Cuando vi al equipo celebrando los goles y después del partido celebrando hasta los suplentes me gustó mucho porque seguramente muchos de ellos estaban enfadados por no haber podido jugar. Lo importante es que el vestuario esté unido. Es una señal que me ha gustado mucho".

Finalmente, Koeman se refirió a la posible conquista del doblete: "Lo primero es que tenemos que ser realistas. No podemos cambiar nuestra opinión sobre las opciones de ganar. Tenemos que seguir ganando y eso es lo más difícil. Estamos unos puntos por detrás del Atlético y no podemos perder más. Hay ocho jugadores que han jugado más que nadie en Europa. Lo que está haciendo el equipo es increíble. Ojalá que al final podamos decir que lo hemos hecho bien y que hemos ganado títulos".