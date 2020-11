"Mi cuñado se come a mi hermana y quiere usar mi simulador"

Más allá de su faceta como futbolista, el Kun Agüero tiene ya su propio personaje también en Internet. Algunos días deja a un lado su camiseta del Manchester City para ponerse la de 'streamer' y vivir grandes momentos con su comunidad de Twitch.

Una nueva cara del argentino que dejó otro momento para no olvidar nunca este fin de semana. En mitad de su directo, el delantero habló de la última petición de su cuñado, que quiso usar el simulador de carreras que tiene instalado en su casa.

"Mi cuñado me escribe y me dice, ¿puedo usar el coche? Me parece que no entiendes nada porque empiezas a desconectar los cables y se empieza a desconectar el ordenador... entonces, no toques", advirtió el Kun.

"Encima que se come a mi hermana quiere usar también el simulador, una cosa de locos. Falta que me abra la heladera y se coma todo. Aguanta, amigo", sentenció.