"Mi deseo es que Messi se quede en el Barcelona"

Los rumores de una posible marcha de Leo Messi del Barcelona cuando cumpla su contrato, en 2021, corrieron como la pólvora y, como siempre que eso sucede, hubo quienes relacionaron al argentino con Pep Guardiola.

El técnico fue claro en relación al futuro del argentino en las últimas horas: "No voy a hablar sobre transferencias ni sobre fichajes hasta el final de la temporada. Mi deseo es que Messi se quede en Barcelona".

Pep pasó rápidamente a hablar de otros temas de actualidad en el equipo celeste, como la sanción de la UEFA o el lugar en el que se celebrará el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions.

"No soy lo suficientemente importante como para tener este impacto. No soy presidente y en la UEFA tienen protocolos. Nunca he hablado con la UEFA", dijo en rueda de prensa el técnico de Santpedor.

Eso sí, volvió a dejar claro que le encantaría jugar la vuelta en el Etihad: "He dicho muchas veces que queremos jugar en Mánchester, pero vamos a aceptar donde sea que la UEFA decida jugar".

En relación a la sanción y el recurso al TAS, el técnico del Manchester City confesó que no tiene prisa por saber la resolución: "El 10 de julio es el sorteo y el 13 será la sentencia. Después de eso, daré mi opinión. Esperamos la resolución de la UEFA. Esta temporada no va a cambiar".