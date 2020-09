"Mi deseo es quedarme en el Atlético, espero noticias"

El centrocampista belga Yannick Ferreira Carrasco, jugador del Dalian chino cedido la pasada temporada al Atlético de Madrid, insistió este jueves en que quiere continuar en el equipo rojiblanco y que espera "noticias" de su entorno sobre las negociaciones.

"Mi deseo es quedarme en el Atlético", dijo el futbolista, de 26 años, en rueda de prensa desde la concentración de la selección belga para afrontar los partidos de Liga de Naciones contra Dinamarca (sábado) e Islandia (martes).

No obstante, Carrasco aseguró que su "entorno" se encarga de las conversaciones sobre su futuro y que no conoce los últimos detalles.

"No sé más y no puedo decir más. Espero noticias", agregó el futbolista, que no pudo garantizar si la próxima temporada jugará "en China o en Europa". "En la vida nunca se sabe lo que va a pasar. No puedo decir sí o no", dijo.

El centrocampista belga, que en los 15 partidos que ha disputado con el Atlético de Madrid esta temporada ha firmado 1 gol y 4 asistencias, aseguró en todo caso que entiende bien lo que el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quiere de él en el campo.

"Siempre he entendido bien a Simeone. En el pasado solía ser titular con él", recordó Carrasco, quien explicó que cuando dejó el Atlético de Madrid en 2018 por el club chino lo hizo porque quería vivir otra experiencia. "Le comprendo igual de bien", concluyó.