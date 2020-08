"Mi despido fue muy extraño"

Después de un bajo rendimiento, el Espanyol anunció el pasado 27 de junio el cese de Abelardo Fernández como entrenador del primer equipo 'perico', un día antes del partido ante el Real Madrid.

El técnico gijonés pasó por los micrófonos de 'Catalunya Ràdio' y se refirió a su despido del Espanyol: "Fue un despido extraño. Habíamos jugado contra el Betis y había hablado con Rufete de seguir con la permanencia o bajando, pero me llamaron y me dijeron que no seguía".

"Cuando un club prescinde de ti tendrá sus razones. Habrá sido decisión no sé si del presidente o de todos, no pedí explicaciones. He tratado de dar todo de mí. Mis números no eran de descenso, la situación era complicada al llegar y sabía que era difícil", agregó.

Además, en cuanto a la plantilla 'perica', manifestó: "Soy una persona que dice las cosas a la cara. Algún jugador de refresco no dio lo que podía, pero también me culpo de la derrota contra Osasuna. La relación con los jugadores ha sido buenísima, pero el fútbol tiene estas cosas".

"No creo que hubiera plantilla para bajar a Segunda. La Primera está muy igualada, hay que ser muy competitivos. El coronavirus y el confimamiento nos perjudicó, hubo ocho positivos. Estábamos haciendo una buena suma de puntos y podríamos haber hecho las cosas mejor. Con 36 puntos estaríamos salvados", añadió.