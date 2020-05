"¿Mi entrada a Morata? No me siento orgulloso"

Hay acciones puntuales que se quedan grabadas en las retinas. Una de esas fue la entrada que Fede Valverde hizo sobre Álvaro Morata.

En la Supercopa de España, el árbitro le mostró la roja. Ahora que el tiempo ha pasado, Fede Valverde analizó en 'ABC' aquella dura entrada. "No sé si me metí en el corazón al madridismo, pero no me siento orgulloso de hacer una falta a ningún rival. No conozco a nadie que le guste hacer faltas. Pero de lo que no me sentiría realmente orgulloso es de no haber hecho nada por mi equipo en esa jugada y en todas", destacó.

"Fue una falta limpia, no quería lesionar a Morata, por supuesto. Me debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego", continuó.

En otro orden de cosas, opinó sobre el fútbol que espera tras la crisis sanitaria. "No cambiará su esencia de juego, pero cambiará la manera de vivirlo desde fuera, la forma de observarlo. Voy a echar mucho de menos los partidos con gente en las gradas. Todo va a ser muy distinto y extraño. Habrá que acostumbrarse", expresó.

Valverde admitió errores que provocaron la pérdida del liderato liguero del Real Madrid antes de que el fútbol se parase por la pandemia del coronavirus. "Sería lindo ganar esta Liga. Este año está siendo muy duro para todos y especialmente para los que han perdido a alguien querido. Por nuestros errores estamos a dos puntos del líder y hay que hacer un gran trabajo para superar la desventaja", señaló.

El centrocampista uruguayo no vería justo que el Barcelona fuese proclamado campeón sin acabar la competición. "Lo más bonito sería terminar LaLiga y saber quién es el campeón real con las 38 jornadas".

Por último, habló sobre la Champions y tiene la esperanza de poder disputar la vuelta de octavos de final en Mánchester y optar a remontar al City de Pep Guardiola. "Ojalá podamos jugar ese partido de vuelta dentro de dos meses. Eso sería ya una victoria para todos. Viajar fuera de España para jugar un partido significará muchas cosas para todos los sectores de la sociedad. Remontar es posible porque en el Real Madrid todo es posible. Es pronto para pensar en eso, pero en nuestros códigos del club está ganar todo por complicado que se ponga", manifestó.