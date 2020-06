"Mi entrenador me llamaba macaco y me decía que volviera a la selva"

El caso de Fafá Picault vuelve a poner de manifiesto que el racismo sigue siendo una lacra en el fútbol. Si cabe, aún más en el 'Calcio'. A lo largo de la historia, han sido numerosos los capítulos en lo que se ha denunciado algún tipo de maltrato u ofensa por cuestiones de raza en el país transalpino.

El último que se ha conocido ha sido el del ex jugador del Cagliari. Picault, que cumplió cinco temporadas en la entidad, decidió denunciar públicamente a lo que tuvo que enfrentarse cuando vestía los colores 'rossoblu'.

Ahora en el Dallas de la MLS, el norteamericano empleó las redes sociales para dar a conocer su caso: "Hay diferentes formas de racismo con las que tuve que lidiar en Italia. Me pasó en varios estadios. Cuando fui a Italia tenía 16 años y con 17 ya subí al primer equipo. Entrenaba con los dos equipos".

"Nuestro entrenador del equipo de reservas fue una de las peores personas que he conocido en mi vida. Todos los días tenía que oir cómo me llamaba mono y me decía que volviese a la selva de la que venía", relató.

"Decía que los jugadores negros no tienen técnica y que apenas saben correr. Me decía que me habían contratado porque corría mucho. No fue él quien me contrató, sino el presidente", concluyó Picault.

No es la primera vez que el Cagliari se sonroja con situaciones similares. Los radicales del club ya protagonizaron vergonzosas escenas racistas con Romelu Lukaku esta misma temporada o Moise Kean y Balise Matuidi durante el curso pasado.