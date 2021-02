"Mi etapa en el Real Madrid no fue una catástrofe"

Woodgate es uno de los nombres que más se recuerdan a la hora de hacer sangre con los fichajes menos productivos del Real Madrid. Llegó como la solución a una defensa blanda, pero entre lesiones y actuaciones irregulares se fue quedando en la sombra.

De hecho, solo disputó 916 minutos en 14 partidos, de los que fue titular en once. Pero para el ex defensa, su paso por el Bernabéu no fue una "catástrofe".

"Mi etapa en el Madrid no fue una catástrofe. No fue nefasta. Puede que no fuera exitosa en lo deportivo, pero en lo personal fue enriquecedora", dijo en declaraciones a la revista 'FourFourTwo'.

"Mi debut con el Real Madrid no fue lo que esperaba, por supuesto. Me hubiera gustado jugar más, pero estaba en el mejor club del mundo y me hice amigo de Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Salgado, estrellas humildes", profundizó Woodgate.

El ex central, ahora técnico interino del Bournemouth, tuvo problemas anímicos: "Me hice más fuerte mentalmente tras haber estado todo un año fuera por lesión. Hubo momentos duros cuando estaba trabajando para recuperarme físicamente, pero de la parte mental hace 15 años realmente nadie hablaba de eso ni sabía qué era".

"No se podía hablar de depresión, se veía como una señal de debilidad. No digo que yo sufriera depresión, pero hubo momentos duros aunque yo siempre fui positivo. Mi mantra era 'saldré adelante", se sinceró.

"Después de la cesión al Boro tenía que haber vuelto al Real Madrid. Nunca me presionaron para que buscara un nuevo club. Disfruté de mi etapa en el Middlesbrough, pero de lo que más me arrepiento fue de haberme marchado del Real Madrid demasiado pronto", concluyó Woodgate.