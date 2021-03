"¿Mi futuro? Estoy muy bien en el Villarreal, me siento muy feliz"

Gerard Moreno está en uno de los puntos más álgidos de su carrera deportiva. Los números de BeSoccer Pro lo muestran: en este 2021, el delantero suma once goles y seis asistencias en 13 partidos.

Después de la exhibición de este jueves frente al Dinamo de Kiev, el español habló en 'AS' tras la cita de la Europa League: "Estamos felices por pasar esta eliminatoria y por pasar a cuartos. Estoy muy contento por nuestra gente, ya que me gustaría verlos aquí en el campo, pero como siguen sin poder venir, al menos tienen esta alegría de seguir soñando en Europa".

"Quizá, sí que puedo estar en el mejor momento de mi carrera. Espero poder seguir ayudando al equipo a este nivel mucho más tiempo. No solo en asistencias o goles, también en trabajo en cada partido y en hacer que la gente disfrute. Quedan dos meses de campeonato y estamos en un momento clave, por lo que quiero ayudar a poder hacer grandes cosas", agregó.

Además, Gerard Moreno reconoció que disfruta de cada partido que disputa: "Creo que la idea de juego de este equipo nos beneficia a los delanteros, yo me siento cómodo y con confianza en el campo, lo que me hace estar mejor".

"Además, se suma que me dejan estar libre en el campo, lo que me permite enlazar para poder salir con el balón jugado, armar yo la jugada o finalizarla, eso es algo que también me beneficia. A lo que se suma que tengo grandes compañeros en el equipo, grandes jugadores que te lo hacen todo mucho más sencillo. Y si se junta todo eso, pues al final salen las cosas y te generan mucha más confianza para jugar", añadió.

Gerard Moreno, además, reconoció que no mira más allá de la presente temporada: "No pienso en nada más que en el día a día. Siempre lo he dicho y lo repito, yo estoy muy bien en el Villarreal, me siento muy feliz y veo la confianza que tienen en mí".

"Siento el aprecio de la gente y de todo el mundo en el club, estoy muy contento aquí. Por ello, no me complico, voy en el día a día, pienso en disfrutar y ayudar al equipo. Tengo muchos retos ilusionantes para hacer esta temporada, por lo que me centro en ello", concluyó.