"Mi futuro no me preocupa, me preocupa el del club"

El Barcelona se despidió el jueves de la lucha por el título de Liga y dio bastante mala imagen ante Osasuna, pero mejoró las sensaciones en la última jornada liguera, ante el Alavés.

Quique Setién habló de su futuro y de la mejoría del Barça en relación al anterior partido: "Hemos hecho una reflexión profunda de la situación y todos tenemos muchísima ilusión por la Champions. Hemos hablado y hemos limpiado algunas cosas. Este resultado nos permite afrontar el futuro con más confianza y un estado de ánimo diferente. Ganar así nos ha reforzado".

El cántabro también dio su punto de vista acerca de las dudas surgidas en relación a su continuidad: "Siempre he estado tranquilo. No es mi futuro lo que me preocupa, sino el del club. Soy una pieza más de una entidad inmensa y no estoy pendiente de estas cosas. Me centro en trabajar, hay cosas que no puedo controlar".

"Siempre me he sentido respaldado y apoyado. Si no fuera así, igual habría que tomar otra decisión", dijo para dejar la puerta abierta a una posible renuncia si la directiva dudaba de su trabajo.

Setién también aprovechó para alabar a Leo Messi, que cuajó un gran partido. "Su participación siempre es muy desequilibrante. Ojalá que nos pueda seguir haciendo disfrutar como lo ha hecho durante tantos años", continuó.

El técnico del Barça valoró la gran capacidad de decisión del argentino. "Suele decidir dónde es más necesario en ocasiones. Cuando uno está más cerca de la portería, el esfuerzo es menor y puede hacer acciones más peligrosas. Pero si está en otra posición, puede generar una ocasión de peligro. Además, crea espacios porque están pendientes de él", explicó.

Para concluir, Setién agradeció acabar la Liga con mejores sensaciones y dio más datos de la lesión de Lenglet: "Ha sentido unas molestias y estaban todos advertidos de que no era el momento para correr riesgos. Ha hecho lo que debía hacer. En principio, no creo que revista mucha gravedad".