"¿Mi futuro? Sé lo que opina Monchi, me quiere mucho"

Reguilón (23) habló en una entrevista para 'ABC' de su futuro: "Sé lo que opina Monchi, que me quiere mucho. Yo también quiero mucho a los compañeros, a la gente, al Sevilla y a la ciudad"

"Pero cuando acabe la temporada me toca regresar a Madrid y ya veremos qué pasa con todo. Hasta entonces solo pienso en acabar la temporada bien, en hacerlo lo mejor posible y partiendo de esa base, que sea lo que Dios quiera", explicó.

"Por trabajo, ganas y esfuerzo, me lo voy a dejar todo. Ya no sólo hablo de Monchi o Lopetegui, es que los trabajadores del club también me han mostrado todo su cariño desde el primer día", añadió.

Además, el defensa destacó el calor que le ha dado la afición del Sevilla: "Mis compañeros, con los que paso el día a día, me hacen la vida más fácil. La gente me saluda y anima por la calle... '¡eres un crack!'. He notado en todo momento muchísimo cariño hacia mí en Sevilla"

Reguilón quiere terminar la temporada en el club andaluz: "Si yo empiezo la temporada con el Sevilla me encantaría acabar la temporada con el Sevilla. Sea el 10 de julio, el 10 de agosto o cuando termine"

"Es cierto que el contrato termina el 30 de junio, pero estoy seguro de que se llegará a un acuerdo y no habrá ningún tipo de problema. Cada jugador es un mundo y tiene sus circunstancias, pero por mi parte, desde luego, haré todo por completar la temporada con el Sevilla", expuso.

El lateral, que jugó 25 partidos con la entidad andaluza hasta el parón por el coronavirus, volvió a mostrar su confianza en un entendimiento e insistió en su deseo: "Yo quiero acabar la temporada con el Sevilla y ganar la Europa League, entrar en Champions y conseguir lo máximo que pueda".