"¿Mi lesión? Fue una lástima, pero quién me dice que no voy a estar todavía mejor a la vuelta"

A Deulofeu aún le quedan unos meses en el dique seco. Sigue recuperándose de una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista: rotura del ligamento cruzado. En una entrevista con 'Mundo Deportivo', reconoció que le pilló en su mejor momento y que todavía habrá que esperar bastante para verle jugar.

"Esta lesión es más compleja que un cruzado normal porque tengo afectación en ambos meniscos. El medial y el lateral. No son seis meses de baja, sino un poco más. Sobre todo, tienes que armarte de paciencia, pero no tengo ninguna prisa", relató.

"Hasta que no esté al 100%, no voy a dar ni un solo paso en falso. Aún me espera una carrera preciosa por delante y no quiero echarla a perder por una imprudencia. Me operaron hace cuatro meses y puedo hacer ejercicios que tengan poco impacto. Ahora, la cuestión es reforzar la musculatura", añadió.

Al ser preguntado sobre si le pilló en su mejor momento, dijo: "A nivel personal y profesional. Recuerdo la noche anterior a ese encuentro frente al Liverpool, con mi pareja y mi hija. Tras unos meses en los que me sentí con mucha fuerza, corriendo hacia arriba y abajo, ayudando al Watford. Fue una lástima, pero quién me dice que no voy a estar todavía mejor a la vuelta".

Y así es su día a día: "Completo, sin duda. Me levanto temprano, voy a entrenar y a poner la pierna fuerte durante unas dos horas. Entonces vuelvo a casa para comer, descanso y por la tarde hago un entrenamiento de recuperación. De fisioterapia. Solo me tomo libre el domingo. Descansar también es fundamental para poder rendir por la mañana".