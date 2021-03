"Mi madre lloró cuando me nacionalicé francés"

La Selección de Francia Sub 21 comienza este jueves su andadura en el Europeo de la categoría. Con Eduardo Camavinga como una de las estrellas, el jugador del Rennes nota en su espalda el peso de la responsabilidad.

"Voy a disputar una gran competición, mi primera con la Selección Francesa. Estoy contento de estar aquí. No me arrepiento de haber ido a la Sub 21 y no con la Absoluta. Voy a intentar darlo todo para plasmar mi experiencia y conseguir los objetivos", explicó en una entrevista en 'Le Parisien'.

Camavinga se acordó de su familia y de uno de sus días más duros, cuando se le quemó la casa. "Mi padre me dijo: 'Un día levantarás a esta familia'. Yo no me metí presión, no era necesario. Pero después de esa frase, había que hacer las cosas bien para que ocurrieran. Es evidente que fue algo duro. Pero, a pesar de que nuestra casa se incendió, seguimos vivos. Teníamos que seguir adelante", concretó.

Del momento más triste a uno de los más alegres, cuando entró en las inferiores de Francia y se nacionalizó: "Todo el mundo estaba contento y mi madre lloró. Era un alivio para todo el mundo. Para mi padre, que trabajaba hasta altas horas de la noche, también. Es un orgullo para mí poder traer esto a mi familia".

De vuelta al Europeo Sub 21, aseguró que ganarlo "sería increíble". "Con la Absoluta aprendí mucho. A concentrarme antes del partido, la recuperación, la calidad de los entrenamientos. Ahora tengo más atención a mi cuerpo, le escucho más. Tengo fisioterapeuta y me trato mucho. Duermo más y muchas siestas. Ahora tengo más responsabilidades en mi club, pero sigo siendo joven", sentenció.