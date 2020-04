"Mi mujer está embarazada y si la contagio no me lo perdonaría"

Suso es de los jugadores que no tiene prisa por volver a jugar pase lo que pase y las pérdidas que pueda haber en LaLiga y en todos los clubes. El Sevilla ya está negociando con la plantilla la reducción salarial.

En 'Radio Marca' opinó Suso que no volvería a reanudar la competición hasta que no haya garantías de salud y de seguridad. Hace unos días ya subrayó que él ya daría por finalizado el campeonato.

"La salud es lo prioritario y no se puede acabar LaLiga a toda costa por una serie de intereses. Veo complicado que se acabe la temporada. Yo estoy en casa, ni siquiera he salido para comprar y la situación me da bastante miedo", afirmó.

Suso admitió que vive con miedo, sobre todo por salir a entrenar y haber posibilidades de contagiar a su mujer: "Mi mujer está embarazada y le queda un mes y medio para parir. Si voy a entrenar y traigo el virus y la contagio, es algo que no me lo podría perdonar en la vida".

"A mí me encantaría que volviéramos a jugar, pero la situación es dramática y hay que tener bastante cuidado porque no se sabe hasta dónde puede llegar el virus. Yo no estoy de acuerdo con terminar LaLiga a toda costa y hay que hacer un esfuerzo entre todos", acabó retirándose en lo dicho sobre LaLiga.