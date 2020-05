"Mi mujer no se creía que me había llamado Mourinho"

José Mourinho llegó en 2008 al Inter de Milán y transformó un equipo irregular, que ganaba pero no tenía continuidad, en una máquina de vencer.

Javier Zanetti, su extensión en el campo y capitán en el Inter, rememoró en Instagram su llegada al club 'nerazzurro' en 2008.

"Me sonó el móvil en el aeropuerto de Roma y era un número portugués. Lo cogí y era Mourinho. Me pidió perdón por su italiano, pero lo hablaba perfectamente", rememoró el argentino.

"Me dijo que no podía esperar para trabajar con todos. Impresionante. Colgué, le dije a mi mujer quién era y no se lo creía. Eso dice mucho de lo que es Mourinho", aseguró el ex futbolista.

Mou ganó la Serie A en la primera temporada y el triplete en la segunda y Zanetti no ha olvidado la noche de la final de la Champions de Madrid: "Esa noche inolvidable en Madrid... Celebré los 700 partidos con el Inter y fui capitán en un título que el club no ganaba desde hacía 45 años. Ganamos el triplete y, hasta ahora, somos el único equipo italiano en haberlo conseguido".