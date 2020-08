"Mi nombre es por Óliver Atom y quiero ganar muchas finales como él"

El Sevilla quiere rubricar un buen curso con el levantamiento de la Europa League. El conjunto de Lopetegui tendrá primero en el camino a la Roma, que llega en un estado de forma sensacional.

Pero Óliver Torres avisa de que el Sevilla también ha vuelto fuerte tras el parón: "La Roma viene en una dinámica muy positiva, pero nosotros tampoco hemos perdido en 11 encuentros".

El mediapunta ha hecho una buena campaña al lado de Banega, pero no se ve como su sucesor. "Los jugadores no se sustituyen, cada futbolista es diferente. Banega ha dado mucho al Sevilla", comentó a 'AS'.

Tiene claro que levantar una nueva Europa League para el Sevilla es un sueño descabellado, sobre todo cuando el equipo está a solo cuatro partidos de lograrlo debido al cambio en el sistema de competición.

"Cuando se habla de Europa League se habla del Sevilla. Estoy seguro de que nadie quería enfrentarse a nosotros. Visualizo y sueño que ganar es posible", expresó.

Por último, repasó el curioso origen de su nombre. "Me llamaron Óliver por los dibujos, porque se empeñó mi hermano mayor. Óliver Atom era un chico cuyo sueño era ser futbolista y quiero ganar muchas finales como él", finalizó.