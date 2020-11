"Mi padre no está bien; el fútbol es lo único que me hace feliz"

Boca Juniors sigue de dulce y se impuso por 0-2 a Newell's Old Boys en un encuentro en el que brilló con luz propia un futbolista que es todo un mito viviente de La Bombonera: Carlos Tévez.

El 'Apache', a sus 36 años, firmó un gran doblete para dar los tres puntos a su equipo y, tras el choque, quiso agradecer al técnico Miguel Ángel Russo por hacerle estar en un gran momento de forma.

"Miguel sabe donde me gusta jugar y me hace jugar ahí. Mucho tiene que ver él en este presente, me da la libertad para jugar donde me siento cómodo", explicó en 'TNT Sports'.

De igual forma, Tévez quiso dejar constancia del difícil momento personal que atraviesa debido al complicado estado de salud de su padre y agradeció al fútbol que, por unos instantes, le haga sonreír.

"No es fácil hablar de esto en televisión, nadie sabe el momento que estoy pasando en lo familiar, nada que ver a cuando estoy dentro de la cancha, pero es lo único que me hace feliz en este momento porque mi viejo no está bien", sentenció.